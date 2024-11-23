انطلاقة قوية لبطولة الإمارات المفتوحة للكيك بوكسينج

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت منافسات بطولة الإمارات المفتوحة للكيك بوكسينج للرجال والسيدات وسط تفاعل 650 مشاركاً، وذلك بتنظيم اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج وتختتم غداً الأحد في «سبيس 42 أرينا» بشاطئ الراحة بأبوظبي.

وارتفع عدد المشاركين في البطولة رغم إغلاق عمليات التسجيل في ظل الإقبال الكبير من الأندية واللاعبين، ليعلن اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج التجاوب والتفاعل مع طلبات المشاركة الكبيرة، وقرر استمرار عمليات التسجيل أمام جميع المشاركين ومنحهم الفرصة لخوض تجربة التنافس في أجواء البطولات الرسمية.

حضر وتابع منافسات اليوم الأول علي خوري، عضو مجلس إدارة اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، وفهد العبدولي، مدير إدارة الأنشطة الرياضية في الاتحاد.

وشهدت انطلاقة البطولة تنافساً كبيراً في مسابقات النوعين من برنامج منافسات البطولة المعتمد على صعيد مسابقتي (بوينت فايت، الكيك لايت)، والتي شهدت مشاركة 41 نادياً على مستوى الدولة، كما شهدت منافسات البطولة حضوراً جماهيرياً مميزاً من أسر اللاعبين واللاعبات المشاركين وسط تفاعل مميز من جميع الأندية داخل وخارج الدولة واللاعبين الناشئين والشباب من عمر 7 سنوات وحتى 40 عاماً.

وتأتي البطولة ضمن أنشطة ومسابقات اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج وأجندته الحافلة بالبطولات الطموحة لنشر ثقافة اللعبة وتطوير مسيرتها على مستوى الدولة والعمل على رفع المستويات الفنية للأندية واللاعبين من أجل الوصول بهم لأعلى مراحل الجاهزية، دعماً لخطط اكتشاف المواهب وتمثيل الإمارات خير تمثيل في المحافل العالمية الكبرى.

وشهد برنامج اليوم الأول 165 نزالاً موزعة على 3 أبسطة ضمن منافسات الدور التأهيلي، فيما تتواصل اليوم منافسات الدور التأهيلي بجانب منافسات نصف النهائي، في حين تختتم البطولة يوم غدٍ الأحد بنزالات الدور النهائي.

من جهته قال فهد العبدولي، مدير إدارة الأنشطة الرياضية في اتحاد المواي تاي والكيك بوكسينج: «فخورون بالانطلاقة المميزة لبطولة الإمارات المفتوحة للكيك بوكسينج بمشاركة 650 لاعباً ولاعبة، ما يمثل مكسباً مهماً وكبيراً لخطط الاتحاد وبرامجه المتواصلة لتوسيع نطاق ممارسة اللعبة ونشر ثقافتها ودعم الأندية وطموحات اللاعبين بالمسابقات الرسمية وتجارب الاحتكاك التي تساهم في تطوير مستوياتهم، الأمر الذي يسهم في دعم فرص اكتشاف المواهب والموهوبين ورفد المنتخبات الوطنية بنخبة اللاعبين»، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع المشاركين.