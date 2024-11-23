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الرياضة

محمد الشرقي يتوّج الفائزين في سباق «الفجيرة للجري»

محمد الشرقي يتوّج الفائزين في سباق «الفجيرة للجري»
23 نوفمبر 2024 14:57

الفجيرة (وام)

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أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية المبادرات الرياضية المجتمعية في تعزيز جودة حياة الأفراد، ورفع وعيهم تجاه الرياضة والصحة الجسدية.
جاء ذلك خلال تتويج سموه، الفائزين في الدورة الثامنة من سباق بنك الفجيرة الوطني للجري 2024، الذي أقيم تحت رعاية سموه في الفجيرة.
وأشار سموه، إلى اهتمام إمارة الفجيرة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتعزيز أنماط صحيّة لأفراد المجتمع عبر مختلف الأنشطة والمبادرات التي تستهدف جميع الفئات العمرية وأصحاب الاهتمام من الجنسيات كافة.
وأشاد سموه، بمُخرجات السباق السنوي وجهود اللجنة المنظمة له، مؤكّداً أهمية استمراره في استقطاب جميع الرياضيين من داخل الدولة وخارجها، ودوره في تطوير القطاع الرياضي ومكانة إمارة الفجيرة على خارطة الرياضة على المستوى الإقليمي والدولي. وحظي السباق الذي يعدّ حدثاً رياضيّاً رئيسيّاً في المنطقة، بمشاركة 4600 متسابق في 4 فئات هي «3 كم، 5 كم، 10 كم، و11 كم مسار جبلي» من عشاق اللياقة البدنية والعائلات وفئة أصحاب الهمم، في أجواء مُحفّزة بين شوارع الفجيرة ومعالمها الغنية بالثقافة والتراث والمناظر الطبيعية.

محمد بن حمد الشرقي
الفجيرة
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