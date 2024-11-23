«أبوظبي للإعلام» تُطلق «جائزة الدانة» لتكريم أبطال «تحدي الكنعد»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة أبوظبي للإعلام، شركة الإعلام الرائدة في دولة الإمارات، عن إطلاق «جائزة الدانة» التي تهدف إلى تكريم الفائزين في «تحدي الكنعد»، وذلك خلال مشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للقوارب لعام 2024.

وتنطلق الجائزة، المقدمة من قناة ياس، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وذلك بموجب اتفاقية تعاون وقعتها الشركة مع هذه الجهات.

وتأتي الجائزة بما يتماشى مع رؤية إمارة أبوظبي لدعم الرياضات البحرية وتعزيز تراثها المحلي، انطلاقاً من الحرص المشترك على دعم الأنشطة والمبادرات الرياضية البحرية والتراثية التي تسهم في تعزيز الروح الرياضية والتواصل بين فئات المجتمع ورفع الوعي بأهمية المحافظة على البيئة البحرية.

وتشمل «جائزة الدانة» تتويج الفائزين في اصطياد أكبر كنعدة ضمن فئة السيدات والرجال لمواسم 2024 و2025 و2026.

وتبلغ قيمة الجوائز النقدية التي خصصتها الشركة للفائزين في كل موسم 100 ألف درهم مناصفة بين السيدات والرجال.

وتعتزم الشركة عرض الدروع الخاصة بالجائزة في منصتها ضمن معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2024، والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال الفترة من 21 وحتى 24 نوفمبر الجاري، في قاعة المارينا بمركز أدنيك - أبوظبي.

وتطمح قناة ياس من خلال الجائزة إلى أن تكون دائماً في قلب الحدث ضمن بطولة تحدي الكنعد، وذلك انسجاماً مع هدفها المتمثل في دعم ومواكبة الرياضات التراثية الأصيلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومع جهودها الرامية للحفاظ على تراث الإمارات البحري.

تشجيع الرياضات التراثية

وتعليقاً على إعلان إطلاق «جائزة الدانة»، عبّر راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للإعلام، عن سعادته بإطلاق الجائزة مؤكداً أن شراكة أبوظبي للإعلام وهيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية تأتي اعترافاً بأهمية تسليط الضوء على التراث البحري الأصيل لدولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز الوعي حول أهمية الرياضات التقليدية في الثقافة المحلية ودورها في بناء الجسور بين الماضي والحاضر.

وأضاف القبيسي: «من واجب شركة أبوظبي للإعلام تشجيع أولئك الذين يبذلون جهودهم في الحفاظ على الموروث البحري والصيد التقليدي ونقلها بشكل مميز إلى الجمهور».

ومن جهته، قال عبيد خلفان المزروعي، المدير التنفيذي لقطاع المهرجانات والفعاليات بالإنابة، في هيئة أبوظبي للتراث: «نحن متحمسون للتعاون مع أبوظبي للإعلام لتقديم فعالية تجمع بين التقاليد البحرية التراثية من جهة والرياضة التنافسية الممتعة والمثيرة والتحدي الودي من جهة ثانية، وتمثل جائزة الدانة فرصة لتسليط الضوء على قدرة أجيالنا الجديدة على الاستمتاع بروح المغامرة والالتزام بالممارسات البيئية المستدامة».

بدوره، قال سهيل العريفي، مدير قطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي: «تعكس جائزة الدانة رؤية مجلس أبوظبي الرياضي في دعم الأنشطة الرياضية والترفيهية البحرية، التي تمثل جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا المحلية. ونحن على ثقة بأن شراكتنا مع أبوظبي للإعلام تعزز جهودنا في جعل أبوظبي وجهةً رياضيةً عالميةً، بما ينسجم مع هدفنا المتمثل في توفير تجربة رياضية مميزة ومليئة بالتحدي لجميع المشاركين».

من جانبه، قال سالم الرميثي، مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية: «نتطلع من خلال الشراكة مع أبوظبي للإعلام إلى أن تكون جائزة الدانة منصة للقاء الرياضيين المحترفين والهواة من مختلف الأعمار، وخطوة هامة لتعزيز ثقافة الرياضات البحرية والمحافظة على تراثنا الغني. ونحن فخورون بمشاركتنا في تنظيم هذه البطولة التي تجسد روح التحدي والتراث الإماراتي العريق».

آلية المشاركة

تُقام بطولة «جائزة الدانة» تحت إشراف اللجنة المنظمة لبطولات إمارة أبوظبي لصيد الكنعد، والتي تهدف إلى تعزيز السلامة البحرية وفق قوانين الدولة والحد من الصيد الجائر، إضافة إلى الحفاظ على الصيد التقليدي للأسماك كجزء من التراث البحري الأصيل. كما تسعى إلى التعريف بسواحل وجزر أبوظبي كوجهة سياحية وثقافية مميزة، وإحياء روح التنافس الشريف بين الهواة من مختلف الفئات العمرية، وتشكل هذه الفعاليات فرصة فريدة لتشجيع عشاق رياضة الصيد من جميع أنحاء العالم على المشاركة، ما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لصيد الكنعد.



المشاركة النسائية

تشكل المشاركة النسائية جانباً بارزاً من هذه البطولات، إذ تسعى اللجنة المنظمة إلى توسيع قاعدة المشاركات النسائية في مسابقات الصيد، بما يعكس التنوع الثقافي والرياضي الذي تحرص أبوظبي على ترسيخه، كما تسهم هذه الفعاليات في تعزيز السياحة الرياضية، ما يعكس اهتمام الإمارة بالفعاليات التي تجمع بين التراث والرياضة.