«الإمارات للتزلج على الماء» تُتوج أبطالها في أبوظبي الأحد

أبوظبي (الاتحاد)

تختتم غداً الأحد منافسات الجولة الأولى من بطولة الإمارات للتزلج على الماء، التي استمرت لثلاثة أيام بمنطقة كاسر الأمواج في أبوظبي، وشهدت مشاركة مميزة من 86 متسابقاً يمثلون 23 دولة، في حدث رياضي يعكس التميز والإقبال الكبير على الرياضات البحرية في الإمارات.

وتضمنت منافسات البطولة عدداً من الفئات التي جمعت بين الناشئين والمبتدئين والمحترفين من الرجال والنساء، وشملت فئة الناشئين والمبتدئين للرجال، وفئة «فري رايد» للرجال، بالإضافة إلى الفئة المفتوحة «سيرف» للرجال، والمبتدئات من الفتيات، والفئة المفتوحة للنساء، وفئة «فري رايد» للنساء، كما تضمنت فئة «إنترميديت» للرجال، وفئة الهواة من الرجال والنساء، وفئة «سكيم» للمبتدئين، والفئة المفتوحة «سكيم» للرجال والنساء، لتغطي بذلك مجموعة واسعة من المهارات والمستويات.

وقال ناصر الظاهري، مدير إدارة الرياضات البحرية بالإنابة في نادي أبوظبي للرياضات البحرية، إن الجولة الأولى حققت نجاحاً كبيراً من حيث عدد المشاركين ومستوى المنافسة.

وأضاف: تعد بطولة التزلج على الماء منصة مثالية للشباب لاستعراض مواهبهم والتنافس بروح رياضية عالية، ونحن فخورون بالمشاركين الذين أظهروا مهارات استثنائية واستعرضوا أفضل ما لديهم على الماء، وكان كاسر الأمواج الموقع المثالي لهذه البطولة، حيث وفر أجواء رائعة للتحدي والمتعة.

وقد شهدت المنافسة تقييماً دقيقاً من قبل لجنة التحكيم، حيث تم منح كل متسابق خمس دقائق لتقديم استعراضه أمام اللجنة، مع التركيز على مهارات التحكم، والسرعة، والحركات الاستعراضية، ولاقت البطولة تفاعلاً جماهيرياً كبيراً، مما أضفى أجواء مميزة على المنافسات.

وتتطلع البطولة إلى تتويج الفائزين في الحفل الختامي، وسط حضور المنظمين والجمهور، لتكون استمراراً قوياً لموسم مميز للرياضات البحرية في الإمارات.