كأس منصور بن زايد للخيول في ضيافة مضمار الشارقة

محمد حسن (الشارقة)

يستضيف نادي الشارقة للفروسية والسباق، ظهر غدٍ الأحد، على مضمار الشارقة لونجين، سباق كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ثالث سباقات المضمار لهذا الموسم، ويتألف من 6 أشواط خصصت للخيول العربية الأصيلة والخيول المهجنة بمشاركة 78 خيلاً.

ويقام السباق الرئيس على لقب كأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في الشوط الثالث وخصص للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي لمسافة 1200 متر «تكافؤ»، وتبلغ جوائزه 100 ألف درهم.

ويشارك في السباق 16 خيلاً، يتقدمها «بدران بينونة» لأبوظبي للسباقات، بإشراف سيف المرر وقيادة تاج أوشي الوصيف في سباق كأس سمو ولي عهد الشارقة الأسبوع الماضي، لكن المنافسة ستكون مفتوحة لوجود خيول متحدية تبحث عن الفوز مثل الفرس «فادية الوثبة» لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري وقيادة سلفستر دي سوزا، و«جاب العفريت» للشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم، بإشراف عرفان الهي وقيادة برناردو بينيرو.

ويستهل الحفل بسباق سريع لمسافة 1000 متر تكافؤ مخصص للخيول العربية الأصيلة «إنتاج محلي» بمشاركة 16 خيلاً، يبرز منها «أيه أف ينومس»، و«أيه أف لا مناص»، و«مجد المجيرات».

ويشارك في الشوط الثاني للخيول العربية الأصيلة المبتدئة «إنتاج محلي» لمسافة 1200 متر، 16 خيلاً ويتوقع أن يقود التنافس «ضامر» بجانب كل من «لهب الوثبة»، و«جاب مبروكة».

ويجتذب الشوط الرابع للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1700 متر «تكافؤ» 11 خيلاً يبرز منها «ملك العز»، و«أيه آر النمر»، و«شاهق الريف».

ويتنافس في الشوط الخامس المخصص لخيول الإنتاج المحلي لمسافة 2000 متر «تكافؤ»، 12 خيلاً ويتوقع أن يقود التنافس «قاصد» بجانب كل من «زاهية الوثبة» و«أيه أف الفريق».

ويختتم الحفل بالشوط السادس وهو الوحيد المخصص للخيول المهجنة، بمشاركة 7 خيول تتنافس على مسافة 1700 متر «تكافؤ» ويسعى «الصاحب» بإشراف قيس عبود وقيادة برناردو بينيرو، لتكرار الفوز الذي حققه قبل 3 أسابيع، لكنه يواجه تحدي فارق المسافة وقوة المنافسين هذه المرة مثل «إزعاج» بإشراف أحمد بن حرمش وقيادة كونور بيسلي، و«مابوتو» بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي.