كين هداف البايرن في 14 شهراً



معتز الشامي (أبوظبي)



يواصل هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ، سجله التهديفي المتميز مع العملاق البافاري على مدار 14 شهراً منذ انضمامه قادماً من توتنهام في «صيف 2023» وبعقد ينتهي في يونيو 2027.

قاد كين البايرن إلى فوز ساحق على أجسبورج، في افتتاح «الجولة 11» من الدوري الألماني،

حيث سجل ثلاثية «هاتريك»، داخل شباك الأخير، ليواصل إبهار عشاق ومحبي عملاق «البوندسليجا».

ووصل رصيد كين من «الهاتريك» إلى 8 مرات، من بينها «سوبر هاتريك» في جميع المسابقات، من مجموع 62 مباراة لعبها بقميص بايرن ميونيخ حتى الآن.

وأسهم كين بـ 85 هدفاً مع البايرن طوال مشواره في البطولات كافة، حيث سجل 64 هدفاً، وقدم 21 تمريرة حاسمة.

ونجح كين في الوصول إلى هدفه الـ50 منذ بداية مسيرته في الدوري الألماني، ولم يحتاج كين سوى 43 مباراة للوصول إلى 50 هدفاً في البطولة، ليسجل رقماً تاريخياً، ليكون أول لاعب يصل إلى هذا السجل التهديفي في عدد مباريات أقل.

وكان إيرلينج هالاند لاعب السيتي الحالي، قد سبق له تحطيم هذا الرقم القياسي عام 2021 بالوصول إلى 50 هدفاً في 50 مباراة.

وبعد «الهاتريك» أمام أجسبورج، رفع كين رصيده إلى 14 هدفاً في صدارة قائمة هدافي الدوري الألماني، وبفارق 3 أهداف عن الدولي المصري عمر مرموش مهاجم آينتراخت فرانكفورت.

ولم يسبق وأن حقق أي لاعب الأرقام التهديفية التي سجلها كين مع بايرن ميونيخ منذ «صيف 2023».

وشهد مشوار الدولي الإنجليزي كين حتى الآن مع بايرن ميونيخ، على عدم التتويج بأي لقب على المستوى المحلي والأوروبي.