80 مليون يورو تُعرقل صفقة «هداف كندا» لبرشلونة

أنور إبراهيم (القاهرة)



يجذب المهاجم الكندي جوناثان ديفيد «24عاماً» لاعب ليل الفرنسي اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، التي تفكر في الحصول على خدماته، خاصة أن عقده مع ناديه ينتهي في يونيو 2025، ما يعني أنه حر في التفاوض مع أي نادٍ اعتباراً من يناير القادم.

وكان برشلونة أكثر الأندية سعياً لضم هذا المهاجم السوبر، إذ يعتبره الألماني هانسي فليك المدير الفني لـ «البارسا»، البديل المناسب جداً للهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي «36عاماً»، غير أن تكلفة ديفيد الإجمالية تصل إلى 80 مليون يورو، موزعة ما بين رواتب على 4 سنوات ومكافأة توقيع وعمولات الوكلاء، وهو مبلغ لا يتناسب مع الحالة المالية الصعبة التي يمر بها «البلاوجرانا» منذ فترة ليست قصيرة.

وذكرت صحيفة سبورت أن أوليفيه ليتانج رئيس ليل أعلن أن النادي يجهز في الوقت الحالي عرضاً لتجديد عقد ديفيد، حتى يستمر مع ليل موسمين آخرين.

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان اللاعب يوافق على عرض ناديه أم أنه مصمم على الرحيل بنهاية عقده.

وذكرت مصادر صحفية إنجليزية أن أكثر من نادٍ في الدوري «البريميرليج» يفكرون بجدية في نفس اللاعب، وفي المقدمة أرسنال وتشيلسي، وإن كان أي منهما لم يفتح باباً للتفاوض مع اللاعب، ولوسراً، ويكتفيان بالانتظار لحين معرفة موقف ديفيد من اهتمام برشلونة، وما إذا كان يفضل اللعب في الدوري الإسباني «الليجا»، أم جاهز لخوض تجربة اللعب في «البريميرليج»؟

بدأ جوناثان ديفيد، المولود 14يناير2000، مسيرته الاحترافية مع جنت في 2018، حتى 2020، حيث لعب 60 مباراة وسجل 30هدفاً، ثم انتقل إلى ليل في 2020، ويلعب له حتى الآن.

ولعب ديفيد لمنتخب الشباب تحت 17سنة، والمنتخب الأوليمبي تحت 23سنة، وانضم إلى المنتخب الأول في 2018.

وينظر الكثير من الخبراء إلى ديفيد على أنه أحد أفضل المهاجمين في تاريخ كندا، بسبب إمكانياته الهائلة في تسجيل الأهداف ومستواه المستمر في الصعود، حتى أصبح واحداً من أفضل المهاجمين في أوروبا في الوقت الحالي.

وُلد جوناثان ديفيد في الولايات المتحدة الأميركية لأبوين من هايتي، واختار اللعب لمنتخب كندا، وكان أول ظهور له مع كندا في سبتمبر 2018، وسجل خلاله هدفين.