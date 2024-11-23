

معتز الشامي (أبوظبي)



يواجه ميلان نظيره يوفنتوس على ملعب «سان سيرو»، اليوم، في قمة «الجولة 13» من الدوري الإيطالي.

يحتل ميلان المركز السابع برصيد 18 نقطة، خلفاً ليوفنتوس «السادس» وله 24 نقطة.

وهناك أرقام تاريخية عن قمة ميلان ويوفنتوس في «الكالتشيو»:

- طوال مواجهات الدوري الإيطالي في سان سيرو، فاز ميلان في 30 مباراة مقابل 25 انتصاراً ليوفنتوس، والتعادل في 34 مباراة.

- تعادل ميلان على أرضه أمام يوفنتوس في أكبر عدد من المباريات بالدوري الإيطالي «34 مباراة».

- منذ أول مباراة لميلان في موسم 1929-1930، خسر أكبر عدد من مبارياته أمام الإنتر «70» ويوفنتوس «68».

- آخر مدرب لميلان فاز في أول مباراة له أمام اليوفي في الدوري كان فيشنزو مونتيلا في 2016.

- سجل يوفنتوس هدفين فقط في آخر 7 مباريات في الدوري الإيطالي ضد ميلان منذ مايو 2021.

- حافظ ميلان على نظافة شباكه في 6 من آخر 10 مباريات، بينما حافظ يوفنتوس على نظافة شباكه في 4 من آخر 10 مباريات.

- يتفوق يوفنتوس على ميلان في تاريخ مواجهات الدوري الإيطالي، حيث فاز «السيدة العجوز» بـ 68 مباراة بـ 244 هدفاً مقابل 53 بـ 227 هدفاً لمصلحة «الروسونيري» من مجموع 178 مباراة جمعتهما، وحسم التعادل 57 مواجهة بينهما.

- واجه يوفنتوس نظيره ميلان في 241 مباراة بكافة المسابقات، انتهت 93 منها بفوز اليوفي مُسجلاً 337 هدفاً، مقابل 70 لـ «الومباردي» بـ 307 أهداف وتعادل الطرفان في 78 مباراة.

- خسر ميلان أمام يوفنتوس 93 مرة أكثر من أي فريق آخر في تاريخهم بجميع البطولات.

- يعد جوزيه ألتافيني هداف مواجهات ميلان ويوفنتوس على مر التاريخ، حيث سجل 13 هدفاً بقميص «الروسونيري» وهدفاً بقميص اليوفي.