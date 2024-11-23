85 رامياً ورامية في بطولة اليوم الوطني



الشارقة (وام)



انطلقت، أمس، منافسات بطولة اليوم الوطني للرماية في نسختها الـ 35، التي ينظمها اتحاد الرماية على ميادين نادي الذيد، وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، بمشاركة 85 رامياً ورماية من أندية الدولة وكل من البحرين وقطر.

وتقام البطولة في تخصصات البندقية والمسدس 10 أمتار، وتشمل جميع الفئات العمرية للرجال والسيدات والناشئين والناشئات.

وتحظى بدعم ورعاية اتحاد الرماية، خاصة للفئات العمرية، تمهيداً لإعدادهم وإشراكهم في الاستحقاقات الدولية المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية للشباب بداكار 2026.

وشهدت منافسات مسابقات البندقية 10 أمتار، رجالاً وسيدات وناشئين وناشئات، فوز إبراهيم خليل إبراهيم من نادي الذيد بالمركز الأول للرجال، وصفاء محمد الدوسري من النادي البحريني بالمركز الأول للسيدات، وسلطان صالح محمد حسن من نادي الذيد بالمركز الأول لفئة الناشئين، والمها مشعل آل علي من نادي الرمي الرياضي القطري بالمركز الأول لفئة الناشئات.