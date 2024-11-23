السبت 23 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«بي دبليو روضة» تتألق في بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية

«بي دبليو روضة» تتألق في بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية
23 نوفمبر 2024 17:36

أبوظبي (وام)

شهدت منافسات بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية المخصصة للمرابط الخاصة، التي انطلقت بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم في أبوظبي، منافسات قوية في يومها الثاني، والتي اشتملت على الأشواط التأهيلية للمهرات والأفراس من مختلف الأعمار.
وشهد فعاليات البطولة التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي التقى لجنة التحكيم في البطولة، كما قام بتكريم الدكتورة كلثم علي كياف، مديرة إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة، لتعاون الوزارة مع الجمعية في إجراءات استيراد وتصدير الخيل العربية، وذلك بحضور مسلم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وعدد من الملاك والمربين ومديري المرابط.

 

أخبار ذات صلة
الرئيس الإندونيسي يختتم زيارته إلى الإمارات
85 رامياً ورامية في بطولة اليوم الوطني


واستهلت المنافسات «هيا آل فهيد» لمحمد سعيد الهاجري، بتحقيقها المركز الأول في القسم «ج» لفئة المهرات بعمر سنيتن، وسجلت 91.70 نقطة، وحصدت «الفائزة بي اتش ام» لمربط بن هميلة، صدارة فئة المهرات عمر 3 سنوات القسم «أ»، محققة 90.95 نقطة، فيما ذهبت صدارة القسم «ب» إلى «بي دبليو روضة» لمعالي علي سالم الكعبي، والتي حققت أعلى معدل خلال منافسات اليوم الثاني بلغ 92.05 نقطة.
وأحرزت «ج م ح هاجر» لجمعة محمد الشميلي، المركز الأول لفئة الأفراس عمر 4 -6 سنوات القسم «أ»، وحققت 91.55 نقطة، وتصدرت القسم «ب» الفرس «اي دي بدور» لحمد عدنان الشحي.
واختتمت منافسات اليوم الثاني الفرس «ماسة الهواجر» لغانم الهاجري، عندما تصدرت فئة الأفراس عمر 7 سنوات وما فوق، محققة 91.95 نقطة.

الإمارات
أبوظبي
قرية بوذيب للقدرة
آخر الأخبار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
علوم الدار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
اليوم 17:26
راسل مارتين: ساوثهامبتون قادر على إزعاج ليفربول
راسل مارتين: ساوثهامبتون قادر على إزعاج ليفربول
اليوم 18:22
كين هداف البايرن في 14 شهراً
الرياضة
كين هداف البايرن في 14 شهراً
اليوم 18:00
الرئيس الإندونيسي يختتم زيارته إلى الإمارات
علوم الدار
الرئيس الإندونيسي يختتم زيارته إلى الإمارات
اليوم 17:58
أبوظبي
علوم الدار
الطقس صحو إلى غائم جزئياً مع ظهور سحب غداً
اليوم 17:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©