«بي دبليو روضة» تتألق في بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية

أبوظبي (وام)

شهدت منافسات بطولة الإمارات لمربي الخيل العربية المخصصة للمرابط الخاصة، التي انطلقت بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم في أبوظبي، منافسات قوية في يومها الثاني، والتي اشتملت على الأشواط التأهيلية للمهرات والأفراس من مختلف الأعمار.

وشهد فعاليات البطولة التي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية، الذي التقى لجنة التحكيم في البطولة، كما قام بتكريم الدكتورة كلثم علي كياف، مديرة إدارة الصحة والتنمية الحيوانية في وزارة التغير المناخي والبيئة، لتعاون الوزارة مع الجمعية في إجراءات استيراد وتصدير الخيل العربية، وذلك بحضور مسلم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، ومحمد أحمد الحربي، المدير العام لجمعية الإمارات للخيول العربية، وعدد من الملاك والمربين ومديري المرابط.



واستهلت المنافسات «هيا آل فهيد» لمحمد سعيد الهاجري، بتحقيقها المركز الأول في القسم «ج» لفئة المهرات بعمر سنيتن، وسجلت 91.70 نقطة، وحصدت «الفائزة بي اتش ام» لمربط بن هميلة، صدارة فئة المهرات عمر 3 سنوات القسم «أ»، محققة 90.95 نقطة، فيما ذهبت صدارة القسم «ب» إلى «بي دبليو روضة» لمعالي علي سالم الكعبي، والتي حققت أعلى معدل خلال منافسات اليوم الثاني بلغ 92.05 نقطة.

وأحرزت «ج م ح هاجر» لجمعة محمد الشميلي، المركز الأول لفئة الأفراس عمر 4 -6 سنوات القسم «أ»، وحققت 91.55 نقطة، وتصدرت القسم «ب» الفرس «اي دي بدور» لحمد عدنان الشحي.

واختتمت منافسات اليوم الثاني الفرس «ماسة الهواجر» لغانم الهاجري، عندما تصدرت فئة الأفراس عمر 7 سنوات وما فوق، محققة 91.95 نقطة.