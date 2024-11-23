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الرياضة

كين: أجيد «حديث الملعب»!

كين: أجيد «حديث الملعب»!
23 نوفمبر 2024 18:55

 
ميونيخ (أ ف ب)

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«كسر قدم» مهاجم شتوتجارت

ردّ الإنجليزي هاري كين، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، على الانتقادات الموجهة اليه، قائلاً إنه سيتحدث «في أرض الملعب»، وذلك بعد أن أصبح أسرع لاعب يسجل خمسين هدفاً في «البوندسليجا».
سجل قائد منتخب إنجلترا ثلاثية (هاتريك) في الشوط الثاني منحت البايرن الفوز على ضيفه أوجسبورج 3-0، وأبعدته بفارق ثماني نقاط عن أقرب مطارديه في الدوري الألماني لكرة القدم.
رفع كين رصيده إلى 50 هدفاً في الدوري في 43 مباراة، ليحطم الرقم السابق المسجل باسم النروجي إرلينج هالاند عام 2021، بواقع 50 هدفاً في 50 مباراة مع بوروسيا دورتموند.
وكانت ثلاثية «هاتريك» كين السابعة له في الدوري، منذ قدومه إلى الفريق البافاري في صيف 2023.
اثنان من أهداف كين الثلاثاء أمام أوجسبورج تحققا من نقطة الجزاء، رافعاً رصيده إلى 25 ركلة جزاء متتالية مع فريقه ومنتخب بلاده في مختلف المسابقات، منذ إهداره ركلة ثمينة أمام فرنسا في ربع نهائي مونديال 2022.
وتحقق هذا الرقم بعد انتقادات تعرض لها ابن الحادية والثلاثين، مع مطالبة البعض في إنجلترا في منح أولي واتكنز، مهاجم أستون فيلا، موقعاً أساسياً على حسابه في المنتخب.
كين الذي انتُقد بسبب أدائه الباهت في كأس أوروبا 2024، قال لمراسلين إنه «معتاد على هذا الأمر الآن»، مضيفاً أنه يملك «الخبرة بما يكفي لمعرفة تداعيات أن يكون اللاعب بين أفضل اللاعبين وأفضل المهاجمين».
أضاف أنه يشعر «بأفضل فترة في مسيرتي»، مضيفاً «كل ما اهتم به هو الحديث في أرض الملعب».
قال إنه لم يتحدث بعد مع المدرب المقبل لمنتخب ألمانيا توماس توخل الذي يعيش أيضاً في ميونيخ «أنا متأكد من أننا سنتحدث عن التجارب التي خضتها، الجيدة والسيئة، وما يمكننا تحسينه».

الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن ميونيخ
هاري كين
دورتموند
إيرلينج هالاند
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