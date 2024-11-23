هاميلتون حزين على ضياع «الانطلاق الأول»!



لاس فيجاس (د ب أ)

أكد البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، أنه أهدر مركز الانطلاق الأول لسباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، في الوقت الذي حصد فيه زميله بالفريق البريطاني جورج راسل مركز الانطلاق الأول.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن هاميلتون سيبدأ السباق من مركز الانطلاق العاشر، بعدما ارتكب أخطاء في كل لفة أنهاها بسرعة.

وينطلق الإسباني كارلوس ساينز، سائق فيراري، من المركز الثالث، فيما ينطلق الفرنسي بيير جاسلي، سائق ألبين من المركز الثالث.

وارتكب هاميلتون خطأ في المنعطف الثاني عشر في محاولته الأولى في التجربة الرسمية واضطر لترك اللفة.

وعاد السائق البالغ من العمر 39 عاماً لمحاولته الأخيرة، لكنه خرج عن المسار ولم يشكل أي مشكلة للسائقين الذين سجلوا أزمنة تنافسية.

وقال هاميلتون، الذي كان الأسرع في تجربتين من أصل ثلاث، وفي النصف الثاني من التجربة الرسمية: «كان من المفترض أن أحصد مركز الانطلاق الأول، ولكنني لا أتواجد به».

وأضاف: «هذه هي الحياة، تعيش لتقاتل في يوم آخر، ولكنني لم أنجز المهمة، لم أجمع اللفات بشكل جيد، ليست ضربة قاسية، أشعر بأنني بخير، الشيء الجيد هو أنني أتمتع بالسرعة».