السبت 23 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هاميلتون حزين على ضياع «الانطلاق الأول»!

هاميلتون حزين على ضياع «الانطلاق الأول»!
23 نوفمبر 2024 19:14

 
لاس فيجاس (د ب أ)

أخبار ذات صلة
ماسكيرانو مرشح لتدريب ميسي
فيرستابن ينطلق من «الخامس» في «جائزة لاس فيجاس»

أكد البريطاني لويس هاميلتون، سائق فريق مرسيدس، أنه أهدر مركز الانطلاق الأول لسباق جائزة لاس فيجاس الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، في الوقت الذي حصد فيه زميله بالفريق البريطاني جورج راسل مركز الانطلاق الأول.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن هاميلتون سيبدأ السباق من مركز الانطلاق العاشر، بعدما ارتكب أخطاء في كل لفة أنهاها بسرعة.
وينطلق الإسباني كارلوس ساينز، سائق فيراري، من المركز الثالث، فيما ينطلق الفرنسي بيير جاسلي، سائق ألبين من المركز الثالث.
وارتكب هاميلتون خطأ في المنعطف الثاني عشر في محاولته الأولى في التجربة الرسمية واضطر لترك اللفة.
وعاد السائق البالغ من العمر 39 عاماً لمحاولته الأخيرة، لكنه خرج عن المسار ولم يشكل أي مشكلة للسائقين الذين سجلوا أزمنة تنافسية.
وقال هاميلتون، الذي كان الأسرع في تجربتين من أصل ثلاث، وفي النصف الثاني من التجربة الرسمية: «كان من المفترض أن أحصد مركز الانطلاق الأول، ولكنني لا أتواجد به».
وأضاف: «هذه هي الحياة، تعيش لتقاتل في يوم آخر، ولكنني لم أنجز المهمة، لم أجمع اللفات بشكل جيد، ليست ضربة قاسية، أشعر بأنني بخير، الشيء الجيد هو أنني أتمتع بالسرعة».

أميركا
لاس فيجاس
بطولة العالم للفورمولا-1
هاميلتون
مرسيدس
آخر الأخبار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
علوم الدار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
اليوم 17:26
فرز الأصوات في انتخابات ولاية مهاراشترا في الهند
الأخبار العالمية
الهند.. الحزب الحاكم يتجه لفوز كاسح في ولاية مهاراشترا
اليوم 20:09
ريال مدريد يزاحم سان جيرمان على صفقة «درجة ثانية»!
الرياضة
ريال مدريد يزاحم سان جيرمان على صفقة «درجة ثانية»!
اليوم 20:08
فالنسيا يهرب من «الأخير»!
الرياضة
فالنسيا يهرب من «الأخير»!
اليوم 20:03
تشيلسي.. «الفوز الصعب»
الرياضة
تشيلسي.. «الفوز الصعب»
اليوم 19:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©