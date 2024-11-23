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الرياضة

رونالدو يتفادى رقماً سلبياً مع النصر

رونالدو يتفادى رقماً سلبياً مع النصر
23 نوفمبر 2024 19:41

 
الرياض (د ب أ)

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ذكر تقرير إعلامي سعودي أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر السعودي لكرة القدم، تفادى الوقوع في رقم سلبي مع الفريق، الذي خسر أمام القادسية 1- 2 في الدوري المحلي.
وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية على موقعها الإلكتروني أن رونالدو سجل هدف فريقه الوحيد في اللقاء ليحافظ على سجله خالياً من الغياب عن التهديف في ثلاث مشاركات متتالية مع النصر ضمن ضمن الدوري السعودي. وأضاف التقرير: «فيما خسر «الأصفر» العاصمي 1-2، تجنب رونالدو عبر المباراة رقماً فردياً سلبياً مع الفريق الذي يمثله منذ يناير 2023».
وأشار التقرير إلى أن رونالدو في الجولتين السابقتين، لعب مع النصر أمام الهلال والرياض، دون أن يمارس هوايته المفضلة، المتمثلة في هز شباك المنافسين.
وكانت هذه المرة الرابعة التي يغيب فيها كريستيانو تهديفياً عن مشاركتين متتاليتين ضمن الدوري السعودي.
وفي كل مرة من الثلاث السابقة، تكون عودته إلى التسجيل في المسابقة عبر المباراة التالية، وهو ما تكرر في المرة الرابعة. في السياق ذاته، ارتفع عدد الفرق التي استقبلت أهدافاً من رونالدو، على صعيد الدوري السعودي إلى 19 فريقاً.
وانضم القادسية إلى لائحة طويلة من الفرق التي عجزت عن منع هذه الأهداف، وتلقت على الأقل واحداً منها.
ولا يغيب عن اللائحة سوى الباطن والهلال، الذي أحرز رونالدو «الملقب بالدون الذي يعني القائد» أمامه ثلاثة أهداف، في كأس الملك سلمان للأندية العربية، وكأس الدرعية للسوبر السعودي. 

 

السعودية
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كريستيانو رونالدو
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