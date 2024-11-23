«كسر قدم» مهاجم شتوتجارت



شتوتجارت (د ب أ)

أعلن نادي شتوتجارت الألماني لكرة القدم، في بيان، أنه سيفقد جهود مهاجمه المالي البلال توريه لأشهر عدة، بعدما تعرض لكسر في القدم.

وتعرض توريه للإصابة أثناء مشاركته في مباراة مع المنتخب المالي في فترة إقامة مباريات الأجندة الدولية الأخيرة، وأنه سيحتاج للخضوع لجراحة.

وانضم توريه لشتوتجات هذا الموسم معاراً من فريق أتالانتا الإيطالي.

وسجل توريه هدف الفوز على يوفنتوس في المباراة التي انتهت بنتيجة 1- صفر لمصلحة شتوتجارت في دوري أبطال أوروبا.

وأعلن شتوتجارت بالفعل أنه سيفقد جهود دينيس أونداف في الأسابيع المقبلة بعدما تعرض لإصابة عضلية في التدريبات.