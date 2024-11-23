هوفمان ينضم إلى قائمة المصابين في باير ليفركوزن



ميونيخ (أ ف ب)

انضم الجناح الدولي يوناس هوفمان إلى قائمة المصابين في باير ليفركوزن جراء تعرضه لإصابة في فخذه الأيمن، وسيغيب حتى نهاية العام، وفقاً لما أعلن بطل الدوري الألماني لكرة القدم.

ويغيب هوفمان عن المباريات الثماني الأخيرة لفريقه في العام الحالي (اثنتان في دوري الأبطال وواحدة في كأس ألمانيا أمام بايرن ميونيخ و5 في الدوري)، ضمن سلسلة تبدأ أمام هايدنهايم في منافسات المرحلة 11 من «البوندسليجا».

وسجل هوفمان (32 عاماً) الذي انتقل إلى صفوف بطل ألمانيا عام 2023، بعد 7 مواسم قضاها مع بوروسيا موينشنجلادباخ، ثمانية أهداف في جميع المسابقات في الموسم الماضي، وأضاف هدفين في ثماني مباريات في جميع المسابقات هذا الموسم.

وانضم هوفمان (4 أهداف في 23 مباراة مع ألمانيا) إلى المهاجمين الدوليين المغربي أمين عدلي والنيجيري فيكتور بونيفايس الغائبين بسبب الإصابة.

وأوضح المدرب الإسباني لليفركوزن شابي ألونسو أن عدلي لن يلعب مرة أخرى في عام 2024، بينما يغيب بونيفايس لـ«بضع مباريات»، بعد عودته من النافذة الدولية الأخيرة مصاباً في قدمه.

وبعد موسم استثنائي توجه بإحراز الكأس والدوري الموسم الماضي من دون خسارة أي مباراة ووصوله إلى نهائي مسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، حيث خسر أمام أتالانتا الإيطالي 0-3، جاءت نتائج ليفركوزن متفاوتة هذا الموسم.

ويحتل ليفركوزن المركز الرابع في الدوري متأخراً بفارق 12 نقطة عن بايرن ميونيخ المتصدر، وبات يتوجب عليه الفوز على هايدنهايم لتقليص الفارق مع عملاق بافاريا قبل أن يستقبل سالزبورج النمساوي في دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.