تشيلسي.. «الفوز الصعب»

ليستر (أ ف ب)



عزز تشيلسي مركزه الثالث في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز صعب على مضيفه ليستر سيتي 2-1، في افتتاح منافسات المرحلة الثانية عشرة.

وفرض الأرجنتيني إنسو فرنانديز نفسه نجماً للمباراة بتمريره كرة هدف السبق في الشوط الأول إلى المهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون (16) ومضاعفة النتيجة في الشوط الثاني (75)، وقلّص ليستر الفارق بفضل البديل المهاجم الغاني جوردان أيو (95 من ركلة جزاء).

ورفع تشيلسي رصيده إلى 22 نقطة متأخراً بفارق نقطة عن مانشستر سيتي الثاني وحامل اللقب في الأعوام الأربعة الماضية الذي يستقبل توتنهام العاشر، وبفارق 6 عن ليفربول المتصدر الذي يحلّ ضيفاً على ساوثمبتون الأحد.

كما ابتعد «البلوز» بفارق ثلاث نقاط عن أرسنال وصيف البطل في الموسمين الماضيين الذي بإمكانه اللحاق بمنافسه في حال فوزه على ضيفه نوتنجهام فوريست السبت.

وكان تشيلسي سقط في فخ التعادل أمام أرسنال 1-1 في المرحلة الماضية قبل النافذة الدولية الأخيرة، في حين تعرض ليستر السادس عشر برصيد 10 نقاط والمهدد بخسارة مركزه بانتظار بقية المباريات، لخسارة قاسية أمام مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة.

وفشل ليستر، بطل الدوري عام 2016، في تحقيق فوزه الرقم 500 في عقر داره في دوري النخبة أمام مدربه السابق الإيطالي إنتسو ماريسكا (44 عاماً) الذي انتقل هذا الموسم إلى مقاعد «البلوز».

وزج ماريسكا بالثنائي الدفاعي الفرنسي ويسلي فوفانا وبنوا بادياشيل في التشكيلة الأساسية، إلى جانب الرباعي جاكسون ونوني مادويكي وكول بالمر والبرتغالي جواو فيليكس، وأبقى المهاجم الفرنسي كريستوفر نكونكو على مقاعد البدلاء.

وبكّر تشيلسي في افتتاح التسجيل بعد كرة طويلة وصلت إلى جاكسون الذي استفاد من تردد المدافع البلجيكي فاوت فاس للتوغل على الجهة اليسرى، وتمريرة من فرنانديز لينهي بقدمه اليمنى في شباك الحارس الدنماركي مادس هرمانسن (16).

وتألق هرمانسن في صد كرة ماديوكي (28)، ليعتقد الأخير أنه ضاعف النتيجة إلّا أن حكم التماس ألغى الهدف بداعي التسلل على الممرر الإسباني مارك كوكوريا (33).

وكاد ليستر يدرك التعادل، لكن كرة الإيرلندي كايسي ماكاتير من داخل المنطقة مرت بمحاذاة القائم (38)، وأخرى للنيجيري ويلفريد نديدي (42).

وبطريقة غريبة فوّت تشيلسي فرصة الهدف الثاني بعد هجمة سريعة بدأها فيليكس الذي مرر الكرة إلى جاكسون من الجهة اليسرى، فأرسلها عرضية إلى القائم الثاني نجح الحارس في إبعادها، وتابعها بالمر أمام المرمى الخالي تسديدة اصطدمت بقدم زميله مادويكي (54).

وأضاف الفريق الضيف الثاني بعد تمريرة ساقطة (لوب) من كوكوريا داخل المنطقة، تطاول لها جاكسون برأسه صدها الحارس لتعود إلى فرنانديز ليتابعها بدوره رأسية في الشباك (75).

واحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض، بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (الفار)، إثر خطأ من البديل البلجيكي روميو لافيا على البديل الآخر الجامايكي بوبي ديكوردوفا-ريد داخل المنطقة، ترجمها أيو بنجاح في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع في ثالث أهدافه هذا الموسم.