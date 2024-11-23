ريال مدريد يزاحم سان جيرمان على صفقة «درجة ثانية»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

لا يريد ريال مدريد الإسباني «تهدئة اللعب» مع باريس سان جيرمان الفرنسي في سوق الانتقالات، ولم يكتفِ بالفوز الكبير الذي حققه على «الباريسي»، عندما نجح في الحصول على خدمات النجم الشاب كيليان مبابي «مجاناً»، من دون أن يدفع «سنتيماً» واحداً، ما جعل العلاقة بين الناديين تزداد تدهوراً وسوءاً.

ورغم أن سان جيرمان ركز في الصيف الماضي على التعاقد مع لاعبين شباب، بدلاً من الاعتماد على «النجم الأوحد»، مثلما كان الحال في وجود مبابي، إلا أن الريال يصر على عدم ترك «الباريسي» في حاله، ويواصل مزاحمته لسان جيرمان فيما يتعلق بصفقة شابة جديدة تنشط في دوري الدرجة الثانية الإسبانية.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية أن سان جيرمان غيّر بالفعل سياسة التعاقدات الخاصة به، وركز على العناصر الشابة، وهذا ما فعله في الصيف الماضي عندما تعاقد مع الجناح الفرنسي ديزيري دويه «19عاماً» ومتوسط الميدان البرتغالي جواو نيفيز «20عاماً» وويليان باتشو «23عاماً».

وقال الموقع، إن سان جيرمان حريص على استمرار هذه السياسة، ولهذا وضع عينه على الجناح خوسيه كورديرو كامبيو «18عاماً» لاعب مالاقا الإسباني درجة ثانية، الذي ينتهي عقده يونيو المقبل، وسجل 3 أهداف وصنع مثلها في 12 مباراة لعبها مع هذا الفريق هذا الموسم، ولفت الأنظار إليه بشدة.

ولم يشأ ريال مدريد الذي كان يتابع الموقف عن قرب أن يترك سان جيرمان في الملعب وحده، وإنما قفز بدوره في محاولة لخطف كورديرو، مستغلاً كون اللاعب إسبانياً، ويلعب في نادٍ له علاقة طيبة مع «الميرنجي».

غير أن الموقع أوضح أن أندية أوروبية أخرى تحركت لاستطلاع الأمر، وفي مقدمتها بايرن ميونيخ ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وأستون فيلا، وهناك حديث عن أن برشلونة أيضاً قد يدلو بدلوه في هذه المعركة المنتظرة، ما ينبئ بأن المنافسة ستكون على أشدها خلال الفترة القادمة، في ظل اقتراب اللاعب من نهاية عقده مع مالاقا.