السبت 23 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريال مدريد يزاحم سان جيرمان على صفقة «درجة ثانية»!

ريال مدريد يزاحم سان جيرمان على صفقة «درجة ثانية»!
23 نوفمبر 2024 20:08

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

أخبار ذات صلة
فالنسيا يهرب من «الأخير»!
توقيف 3 مشجعين في إسبانيا بتهمة توجيه الإساءة

لا يريد ريال مدريد الإسباني «تهدئة اللعب» مع باريس سان جيرمان الفرنسي في سوق الانتقالات، ولم يكتفِ بالفوز الكبير الذي حققه على «الباريسي»، عندما نجح في الحصول على خدمات النجم الشاب كيليان مبابي «مجاناً»، من دون أن يدفع «سنتيماً» واحداً، ما جعل العلاقة بين الناديين تزداد تدهوراً وسوءاً.
ورغم أن سان جيرمان ركز في الصيف الماضي على التعاقد مع لاعبين شباب، بدلاً من الاعتماد على «النجم الأوحد»، مثلما كان الحال في وجود مبابي، إلا أن الريال يصر على عدم ترك «الباريسي» في حاله، ويواصل مزاحمته لسان جيرمان فيما يتعلق بصفقة شابة جديدة تنشط في دوري الدرجة الثانية الإسبانية.
وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية أن سان جيرمان غيّر بالفعل سياسة التعاقدات الخاصة به، وركز على العناصر الشابة، وهذا ما فعله في الصيف الماضي عندما تعاقد مع الجناح الفرنسي ديزيري دويه «19عاماً» ومتوسط الميدان البرتغالي جواو نيفيز «20عاماً» وويليان باتشو «23عاماً».
وقال الموقع، إن سان جيرمان حريص على استمرار هذه السياسة، ولهذا وضع عينه على الجناح خوسيه كورديرو كامبيو «18عاماً» لاعب مالاقا الإسباني درجة ثانية، الذي ينتهي عقده يونيو المقبل، وسجل 3 أهداف وصنع مثلها في 12 مباراة لعبها مع هذا الفريق هذا الموسم، ولفت الأنظار إليه بشدة.
ولم يشأ ريال مدريد الذي كان يتابع الموقف عن قرب أن يترك سان جيرمان في الملعب وحده، وإنما قفز بدوره في محاولة لخطف كورديرو، مستغلاً كون اللاعب إسبانياً، ويلعب في نادٍ له علاقة طيبة مع «الميرنجي».
غير أن الموقع أوضح أن أندية أوروبية أخرى تحركت لاستطلاع الأمر، وفي مقدمتها بايرن ميونيخ ويوفنتوس ومانشستر يونايتد وأستون فيلا، وهناك حديث عن أن برشلونة أيضاً قد يدلو بدلوه في هذه المعركة المنتظرة، ما ينبئ بأن المنافسة ستكون على أشدها خلال الفترة القادمة، في ظل اقتراب اللاعب من نهاية عقده مع مالاقا.

الدوري الإسباني
الدوري الفرنسي
ريال مدريد
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
آخر الأخبار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
علوم الدار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
اليوم 17:26
الإنتر.. «قمة الكالشيو» في «حفل الخماسية»
الرياضة
الإنتر.. «قمة الكالشيو» في «حفل الخماسية»
اليوم 20:29
فرز الأصوات في انتخابات ولاية مهاراشترا في الهند
الأخبار العالمية
الهند.. الحزب الحاكم يتجه لفوز كاسح في ولاية مهاراشترا
اليوم 20:09
ريال مدريد يزاحم سان جيرمان على صفقة «درجة ثانية»!
الرياضة
ريال مدريد يزاحم سان جيرمان على صفقة «درجة ثانية»!
اليوم 20:08
فالنسيا يهرب من «الأخير»!
الرياضة
فالنسيا يهرب من «الأخير»!
اليوم 20:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©