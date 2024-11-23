فالنسيا يهرب من «الأخير»!



مدريد (أ ف ب)



كلّل فالنسيا عودته إلى المنافسة، عقب الفيضانات المدمرة في شرق البلاد، بفوز كبير على ضيفه ريال بيتيس 4-2 في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل سيسار تاريجا (8) وهوجو دورو (50 و53) ودييجو لوبيس (56) أهداف فالنسيا، ودورو (14 خطأ في مرمى فريقه) والأرجنتيني شيمي أفيلا (66) هدفي ريال بيتيس.

وهو الفوز الأول للنادي الواقع على الساحل الشرقي للبلاد، بعد ثلاثة تعادلات وهزيمتين فتخلص من المركز الأخير الذي بات يحتله بلد الوليد بتسع نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف فالنسيا الثامن عشر وإسبانيول التاسع عشر والذي يحل ضيفاً على جاره جيرونا.

كما هو الفوز الثاني فقط لفالنسيا هذا الموسم.

ولعب فالنسيا مباراتين أقل، بعد تأجيل مواجهتيه أمام ريال مدريد وإسبانيول في المرحلتين السابقتين بسبب الفيضانات التي ضربت شرق إسبانيا نهاية أكتوبر الماضي.

في المقابل، مُني ريال بيتيس بخسارته الرابعة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز السابع.