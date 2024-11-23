الإنتر.. «قمة الكالشيو» في «حفل الخماسية»



روما (د ب أ)



اعتلى إنتر ميلان صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بشكل مؤقت، بفضل فوزه الكاسح على مضيفه فيرونا 5 - صفر، في المرحلة الثالثة عشرة.

وحسم إنتر ميلان الفوز في الشوط الأول، الذي شهد تسجيل حامل اللقب أهدافه الخمسة.

وافتتح الأرجنتيني خواكين كوريا التسجيل لإنتر ميلان في الدقيقة 17، وبعدها بخمس دقائق أضاف الفرنسي ماركوس تورام الهدف الثاني.

وعاد تورام وسجل الهدف الثاني له والثالث لإنتر ميلان في الدقيقة 25، ووقع الهولندي ستيفان دي فري الهدف الرابع في الدقيقة 31، وتكفل الألماني يان بيسيك بتسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 41.

ورفع إنتر ميلان رصيده في الصدارة إلى 28 نقطة بفارق نقطتين عن نابولي الوصيف وثلاث نق