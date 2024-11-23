السبت 23 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفركوزن ودورتموند يستعيدان الذاكرة بـ «اكتساح»!

ليفركوزن ودورتموند يستعيدان الذاكرة بـ «اكتساح»!
23 نوفمبر 2024 20:46

 
برلين (د ب أ)

أخبار ذات صلة
هوفمان ينضم إلى قائمة المصابين في باير ليفركوزن
«كسر قدم» مهاجم شتوتجارت


استعاد باير ليفركوزن «حامل اللقب» وبوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات، في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليجا)، لكن تواصل نزيف النقاط بالنسبة لفريق لايبزج.
واكتسح ليفركوزن ضيفه هايدنهايم 5-2، كما سحق دورتموند ضيفه فرايبورج 4-صفر، لكن لايبزج خسر على ملعب هوفنهايم 3- 4، في المرحلة الحادية عشرة لـ (البوندسليجا). وفي باقي المباريات فاز شتوتجارت على ضيفه بوخوم
2- صفر، وفولفسبورج على ضيفه يونيون برلين 1- صفر. ويتصدر بايرن ميونيخ جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، ويحل لايبزج في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، ثم اينتراخت فرانكفورت وليفركوزن في المركز الثالث برصيد 20 نقطة ودورتموند في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

الدوري الألماني
البوندسليجا
باير ليفركوزن
بايرن ميونيخ
دورتموند
لايبزج
شتوتجارت
آخر الأخبار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
علوم الدار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
اليوم 17:26
ترامب يلقي كلمة وبجانبه بروك رولينز، رئيسة "معهد أمريكا فيرست بوليسي"
الأخبار العالمية
تقرير: ترامب قد يرشح بروك رولينز لمنصب وزيرة الزراعة
اليوم 22:18
أتلتيكو مدريد ينتصر في ليلة «سيميوني 700»!
الرياضة
أتلتيكو مدريد ينتصر في ليلة «سيميوني 700»!
اليوم 22:12
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
بلينكن يبحث أزمة أوكرانيا والشرق الأوسط في أوروبا
اليوم 22:09
الثلوح تغطي الشوارع والسايارت في فرنسا جراء العاصفة "كايتانو"
الأخبار العالمية
عشرات الآلاف دون كهرباء في فرنسا بسبب العاصفة "كايتانو"
اليوم 21:56
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©