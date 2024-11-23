ليفركوزن ودورتموند يستعيدان الذاكرة بـ «اكتساح»!



برلين (د ب أ)



استعاد باير ليفركوزن «حامل اللقب» وبوروسيا دورتموند نغمة الانتصارات، في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليجا)، لكن تواصل نزيف النقاط بالنسبة لفريق لايبزج.

واكتسح ليفركوزن ضيفه هايدنهايم 5-2، كما سحق دورتموند ضيفه فرايبورج 4-صفر، لكن لايبزج خسر على ملعب هوفنهايم 3- 4، في المرحلة الحادية عشرة لـ (البوندسليجا). وفي باقي المباريات فاز شتوتجارت على ضيفه بوخوم

2- صفر، وفولفسبورج على ضيفه يونيون برلين 1- صفر. ويتصدر بايرن ميونيخ جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، ويحل لايبزج في المركز الثاني برصيد 21 نقطة، ثم اينتراخت فرانكفورت وليفركوزن في المركز الثالث برصيد 20 نقطة ودورتموند في المركز الخامس برصيد 19 نقطة.