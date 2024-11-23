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الرياضة

الجزيرة يقفز إلى «الثالث» بـ «بركان الرباعية»

الجزيرة يقفز إلى «الثالث» بـ «بركان الرباعية»
23 نوفمبر 2024 21:37

 
مراد المصري (أبوظبي)

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تقدم الجزيرة إلى المركز الثالث في ترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» لكرة القدم، بعد فوزه الكبير على عجمان 4-0، في المباراة التي أقيمت على استاد محمد بن زايد بأبوظبي، في ختام الجولة الثامنة، حيث رفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 16 نقطة، فيما بقي «البركان» في المركز العاشر وله 7 نقاط.
وسجل أهداف الجزيرة عمر تراوري في الدقيقتين 27 و74، ونبيل فقير في الدقيقة 31، وجاي دي في الدقيقة 41.
أحكم الجزيرة سيطرته على مجريات اللقاء، وترجم تفوقه المبكر بتسجيل ثلاثة أهداف متتالية، بدأها عمر تراوي بعد هجمة منظمة، ليواجه الحارس داخل المنطقة، ويسددها داخل الشباك في الدقيقة 27.
وأضاف نبيل فقير الهدف الثاني من هجمة منظمة أيضاً، وهذه المرة سدد كرة خادعة من خارج المنطقة في الدقيقة 31، وأتبعه جاي دي بالهدف الثالث من ضربة حرة مباشرة متقنة من على حافة المنطقة في الدقيقة 41.
وسجل تراوري الهدف الشخصي الثاني والرابع لفريقه، بعد تسديدة صاروخية من اللمسة الأولى من خارج المنطقة في الدقيقة 74.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
عجمان
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