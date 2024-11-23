أتلتيكو مدريد ينتصر في ليلة «سيميوني 700»!



مدريد (رويترز)



فاز أتلتيكو مدريد 2-1 على ضيفه ديبورتيفو ألافيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بهدف سجله ألكسندر سورلوث قرب نهاية المباراة رقم 700 لدييجو سيميوني مدرباً لفريق العاصمة الإسبانية.

وتأخر أتلتيكو في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء سجلها جون جريدي، بعدما لمس جابي جالان الكرة بيده داخل المنطقة.

وحصل أتلتيكو على ركلة جزاء قرب النهاية، عندما اصطدمت ضربة رأس لعبها سورلوث بذراع المدافع عبد الكبير عبقار داخل المنطقة، ونجح أنطوان جريزمان في التسجيل من علامة الجزاء.

وفي الدقيقة 86 لعب رودريجو دي بول الكرة إلى سورلوث الذي سددها داخل الشباك، ليتقدم أتلتيكو إلى المركز الثاني في الدوري، بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر، بينما يحتل ألافيس المركز الـ 16.