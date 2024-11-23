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الرياضة

الشارقة يُتوَّج بكأس «أبطال آسيا» لليد

الشارقة يُتوَّج بكأس «أبطال آسيا» لليد
23 نوفمبر 2024 22:42

 
علي معالي (أبوظبي)

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تُوِّج الشارقة بلقب بطولة كأس الأندية الآسيوية الأبطال لكرة اليد، بعد فوزه على الخليج السعودي «حامل اللقب» 27 - 26، في المباراة النهائية التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة، ليؤكد «الملك» جدارته باللقب القاري الذي يحرزه للمرة الأولى.
قدم الشارقة عرضاً رائعاً في المباراة النهائية، حيث قلب تأخره 11 - 13 في الشوط الأول، إلى انتصار مثير في النهاية، وسيطر على الملعب خلال اللقاء الذي شهد إثارة حتى لحظاته الأخيرة.
ويعد اللقب هو الأول في تاريخ أندية الإمارات على صعيد كرة اليد، وسبق أن نالت المركز الثاني عبر شباب الأهلي، وضمن الشارقة بطل كأس أندية آسيا التأهل إلى كأس العالم للأندية أبطال القارات.

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