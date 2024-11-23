الخليج ينهي السجل الذهبي للهلال في الدوري السعودي

الرياض (د ب أ)



ألحق الخليج الهزيمة الأولى بالهلال في بطولة الدوري السعودي لكرة القدم، منذ مايو 2023، حينما تغلب عليه 3 - 2، ضمن منافسات الجولة 11 من المسابقة. وتعود الهزيمة الأخيرة للهلال في بطولة الدوري إلى يوم 23 مايو عام 2023، حينما خسر أمام العدالة بهدفين دون رد الموسم قبل الماضي، كما أنه أنهى الموسم الماضي بدون هزيمة لدى تتويجه بلقب المسابقة.

ورفع الخليج رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد الهلال عند 28 نقطة في المركز الأول، ليمنح فرصة للاتحاد، صاحب المركز الثاني برصيد 27 نقطة، للصعود إلى صدارة ترتيب المسابقة، حينما يلعب الأحد مع الفتح ضمن منافسات الجولة ذاتها. وتقدم الهلال في الدقيقة 12 عن طريق ماركوس ليوناردو، قبل أن يضيف ألكسندر ميتروفيتش الهدف الثاني في الدقيقة 37.

وعاد الخليج للمباراة بتسجيل لاعبه عبد الله آل سالم هدف تقليص الفارق في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الأول، قبل أن يسجل اللاعب ذاته هدف التعادل في الدقيقة 47 وفي الدقيقة 85 سجل فابيو مارتينيز الهدف الثالث للخليج، ملحقاً بالهلال أول هزيمة في الموسم الحالي والأولى منذ موسمين.