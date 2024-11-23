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الرياضة

ميلان يتعادل مع يوفنتوس في سان سيرو

ميلان يتعادل مع يوفنتوس في سان سيرو
24 نوفمبر 2024 00:01

ميلانو (رويترز)

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تعادل ميلان سلبياً مع يوفنتوس، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، في مباراة لم تشهد الكثير من الإثارة والفرص التهديفية.
واختار يوفنتوس، الذي افتقد جهود هدافه دوسان فلاهوفيتش بسبب الإصابة، أن يبدأ المباراة بدون مهاجم صريح، وقاد خطه الأمامي لاعبا الوسط وستون ماكيني وتيون كوبمينيرز، ورغم أن الفريق كان الطرف الأفضل، لم يهدد مرمى المنافس.
وتأخر تياجو موتا مدرب يوفنتوس في إجراء تغييرات، ولم ينجح المهاجم تيموثي ويا، الذي شارك قبل عشر دقائق من نهاية المباراة، في إنعاش الأداء، واستُقبلت صفارة النهاية بوابل من صيحات الاستهجان من الجماهير.
وظل يوفنتوس الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن في الدوري الإيطالي هذا الموسم لكنه تعادل للمرة السابعة ليبقى في المركز السادس في جدول الترتيب وبات يتأخر بثلاث نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.
كذلك ظل ميلان في المركز السابع بفارق ست نقاط خلف يوفنتوس، علماً بأنه لعب مباراة أقل.

الدوري الإيطالي
ميلان
يوفنتوس
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