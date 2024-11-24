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الرياضة

برشلونة يعيش «الكابوس» في دقيقتين!

برشلونة يعيش «الكابوس» في دقيقتين!
24 نوفمبر 2024 10:05

 
مدريد (أ ف ب)

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واصل برشلونة المتصدر نزيف النقاط، عندما فرط في فوز في المتناول، وتقدمه بهدفين على مضيفه سلتا فيجو، وسقط في فخ التعادل 2-2 في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
وكان برشلونة في طريقه الى استعادة التوازن، عقب خسارته أمام مضيفه ريال سوسيداد 0-1 في المرحلة الماضية، وذلك بتقدمه بهدفين لمهاجميه الدوليين البرازيلي رافينيا (15) والبولندي روبرت ليفاندوسكي (61)، لكن سلتا فيجو نجح في العودة بهدفين في دقيقتين.
وكانت نقطة التحول في المباراة طرد لاعب وسط النادي الكاتالوني مارك كاسادو لتلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة 82، وبعدها بدقيقتين قلص البديل ألفونسو جونساليس الفارق (84)، ثم سجل هوجو ألفاريز التعادل بعدها بدقيقتين.
وهي المباراة الثالثة التي يتعثر فيها برشلونة هذا الموسم، بعد خسارتيه أمام أوساسونا وريال سوسيداد.
واكتفى النادي الكاتالوني الذي غاب عن صفوفه للمباراة الثانية توالياً جناحه الدولي لامين يامال، بنقطة واحدة، رفع بها رصيده إلى 34 نقطة مقابل 18 نقطة لسلتا فيجو الحادي عشر.

 

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
سلتا فيجو
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