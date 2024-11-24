جوارديولا: لا توجد حكايات خيالية في الحياة والرياضة



مانشستر (رويترز)



بينما يواجه بيب جوارديولا أزمة، بعد خسارته 5 مباريات متتالية للمرة الأولى في مسيرته التدريبية الرائعة، قال مدرب مانشستر سيتي إن الوحدة والتماسك هما مفتاح الخروج من سلسلة النتائج الكارثية.

وتجرع فريق المدرب جوارديولا هزيمة مفاجئة 4- صفر أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز، ورغم الهزيمة على ملعب «الاتحاد»، والتي تركت الجماهير في حالة من الصدمة، فإن المدرب كان معتدلاً في تصريحاته عقب المباراة.

وقال جوارديولا «كنت هنا لاعباً، وربما لست مدرباً، لا توجد حكايات خيالية في الحياة والرياضة، في بعض الأحيان يتعين عليك أن تعيش هذه المواقف، يتعين عليك أن تتقبلها، لا يمكنكم إلقاء اللوم على بعضكم بعضاً، ابقوا معاً، واستمروا في القيام بما فعلناه».

وأضاف «الهرب؟ بالتأكيد لا، علينا أن نقف متحدين أكثر من أي وقت مضى، ما يحدد شخصيتنا هو أننا عندما نفشل - نقف متحدين ونواجه الأمر».

ورغم أن لاعبيه يعانون بشدة، قال جوارديولا إن لديه ثقة كبيرة فيهم، وقال «لا أعرف ماذا سيحدث هذا الموسم، ولكنني لن أفقد ثقتي في هؤلاء اللاعبين ولو لثانية واحدة، لا يوجد فريق في العالم قادر على الحفاظ على النجاح لثماني أو تسع أو عشر سنوات متتالية، بالطبع كل شيء ليس على ما يرام، ولكن ما نحاول القيام به هو تحليل الأمر، دعونا ننتقل إلى المباراة التالية ونرى ما سيحدث».

وكان غياب لاعب الوسط الفائز بالكرة الذهبية رودري، الذي سيغيب عن الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في الركبة، واضحاً للغاية، لكن «السيتي» لديه العديد من اللاعبين الأساسيين الآخرين الذين يعانون من الإصابات.

وقال جوارديولا «بالطبع رودري مهم، لكننا كنا نعرف ذلك منذ شهور عديدة، لكن جون ستونز لا يمكنه اللعب سوى 45 دقيقة، وجاك جريليش تعرض للإصابة مرات عدة، وكيفن دي بروين غاب لشهرين، وعلينا أن نعود ونجدد نشاطنا الذهني، الموسم طويل للغاية، ومن الممكن أن تحدث أشياء كثيرة».

ولا يملك مانشستر سيتي ما يكفي من وقت ليلعق جراحه، إذ يستضيف فينوورد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ثم يتوجه إلى أنفيلد بعدها بخمسة أيام لمواجهة ليفربول.

وقال جوارديولا «نشعر بالسعادة عندما نفوز وبالحزن عندما لا نفعل، هذا أمر طبيعي، كانت ستكون هناك مشكلة إذا لم نفعل ذلك، ولسنا معتادين على هذا الوضع، ولكن هذه هي الحياة، يحدث هذا في بعض الأحيان وعلينا أن نقبله، هذا هو الوضع الآن وسنتعافى ونغير الأمر».