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الرياضة

«الفجيرة للفنون القتالية» يُتوج ببطولة الصداقة الكورية الإماراتية للتايكواندو

«الفجيرة للفنون القتالية» يُتوج ببطولة الصداقة الكورية الإماراتية للتايكواندو
24 نوفمبر 2024 10:31

 
الشارقة (وام)

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تُوج فريق الفجيرة للفنون القتالية حامل لقب الموسم المنصرم للتايكواندو بالمركز الأول في الترتيب العام، واستحوذ على أغلبية كؤوس بطولة الصداقة الإماراتية الكورية التي أقيمت في الشارقة، بإشراف وتنظيم اتحاد التايكواندو، بحضور أعضاء مجلس الاتحاد، ويو جيه سونج، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة.
وتمكن لاعبو نادي الفجيرة للفنون القتالية من إحراز 3610 نقاط أهلتهم للفوز بالمركز الأول في الترتيب العام، والفوز بأربع كؤوس إضافية، هي كأس المركز الأول فئة الآنسات، وكأس المركز الأول فئة السيدات، وكأس المركز الأول فئة الشباب وكأس المركز الثاني فئة الرجال.
وأحرز لاعبو ولاعبات النادي 51 ميدالية، 22 منها ذهبية و13 فضية و16 برونزية.
وشهدت البطولة -التي أقيمت على مدار يوم واحد- مشاركة واسعة من أندية الدولة مثل فيها نادي الفجيرة للفنون القتالية 66 لاعباً ولاعبة.

الإمارات
التايكوندو
نادي الفجيرة للفنون القتالية
الشارقة
كوريا الجنوبية
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