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الرياضة

أرسنال يحتفل بـ«النصر الـ2000» في «البريميرليج»

أرسنال يحتفل بـ«النصر الـ2000» في «البريميرليج»
24 نوفمبر 2024 10:34

 
معتز الشامي (أبوظبي)

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شهدت الثلاثية التي فاز بها أرسنال على نوتنجهام فورست بملعب «الإمارات»، ضمن «الجولة الـ12» من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إنجازاً تاريخياً لـ«المدفعجية» في «البريميرليج».
وصل أرسنال إلى الانتصار الـ2000 في مشواره بالدوري الإنجليزي، ليصبح ثاني نادٍ يصل إلى هذا الإنجاز، بعد ليفربول صاحب الـ2068 فوزاً.
وبات بوكايو ساكا جناح أرسنال، أكثر من أسهم بشكل مباشر في أهداف على ملعب فريقه بـ«البريميرليج» هذا الموسم بـ8 أهداف، بعد تسجيل الهدف الأول لـ«المدفعجية» أمام نوتنجهام.
وأصبح نوانيري ثاني أصغر لاعب يسجل هدفاً لأرسنال، في تاريخ الدوري الإنجليزي، وذلك بعمر 17 عاماً و247 يوماً، خلف سيسك فابريجاس فقط ضد بلاكبيرن في أغسطس 2004 بعمر 17 عاماً و113 يوماً، بعد أن أحرز ثالث أهداف «المدفعجية» داخل شباك نوتنجهام.
شارك بوكايو ساكا في 10 تسديدات لأرسنال مقسمة ما بين 6 تسديدات و4 فرص، وهي المرة الرابعة التي يشارك فيها في 10 تسديدات أو أكثر في مباراة بالدوري الإنجليزي هذا الموسم.

 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
ليفربول
نوتنجهام
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