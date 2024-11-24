مدرب توتنهام يصف مانشستر سيتي بـ«المخيف»



مانشستر (د ب أ)



أثنى أنجي بوستيكوجلو مدرب توتنهام على لاعبيه، بعد الفوز العريض على مانشستر سيتي 4- صفر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

صرح بوستيكوجلو عبر شبكة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» عقب اللقاء «فخور باللاعبين، لأن مواجهة مانشستر سيتي على ملعبه مهمة شاقة، واختبار لكل قدرات الفريق الفنية والبدنية والذهنية، ولكننا قدمنا أداءً رائعاً لأننا اتسمنا بالانضباط والجدية».

وأضاف المدرب الأسترالي «يجب أن تكون حاسماً وحازماً في ملعب مانشستر سيتي، لأنهم لا يمنحون المنافس الكثير من الفرص، إنهم فريق مخيف، ولكننا تعاملنا بكل هدوء ونضج». وأشار مدرب توتنهام «فريقنا هذا الموسم أفضل كثيراً من العام الماضي، وما نحتاجه هو مواصلة الأداء والنتائج الجيدة».

وعن جيمس ماديسون الذي سجل الهدفين الأول والثاني، قال أنجي «بخلاف الهدفين، كان ماديسون مفتاحنا في السيطرة على وسط الملعب، والتزم أيضاً بأداء مهامه الدفاعية». وأضاف «لقد مر ماديسون بفترة صعبة، ولكنه كان معنا خلال فترة التوقف الدولي، وعمل بكل إصرار لاستعادة مستواه، وقدم مباراة مثالية أمام مانشستر سيتي».

وقال «لم يكن جيمس سيئاً، بل يتطلع لأعلى أداء ممكن، وهذه مسؤوليتي مدرباً، حيث يجب أن أصل باللاعبين لأفضل مستوى».

وأشاد بوستيكوجلو أيضاً بقلبي الدفاع وحارس المرمى فيكاريو، مؤكداً أنهم قدموا مباراة كبيرة دفاعياً، وأجادوا أيضاً في بناء الهجمات من الخلف، واتسموا بالشجاعة، وكانت المكافأة الخروج بشباك نظيفة.

وقال أيضاً «لم أفقد الثقة في الفريق، بل شعرت بخيبة أمل في مباراتين فقط عندما لم نظهر بمستوانا».

وأتم المدرب الأسترالي تصريحاته «لم أفقد الثقة أيضاً، الثقة عامل مهم للغاية، علماً بأننا خسرنا أربع مباريات خارج ملعبنا».