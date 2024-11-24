الجماهير تفتح النار على لايبزج!



سينشايم (د ب أ)



تعرض لاعبو لايبزج لهجوم حاد من الجماهير، عقب الهزيمة 4-3 أمام هوفنهايم، ضمن الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا»، لتمتد سلسلة بلا انتصارات للفريق في كل البطولات إلى أربع مباريات، في الوقت الذي يواجه فيه كل من المدرب ماركو روز ومسؤولو الرياضة أوقاتاً صعبة. وابتعد لايبزج بفارق ثماني نقاط خلف المتصدر بايرن ميونيخ، بالإضافة إلى التحدي الكبير الذي يواجهه الفريق، من أجل الوصول إلى مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا، بعدما خسر أول أربع مباريات له بالمسابقة.

وفي مواجهة هوفنهايم، تقدم لايبزج ثلاث مرات قبل الخسارة، وتلقى الفريق أربعة أهداف حتى الدقيقة 90، وهي أقل بهدف من كل ما تلقاه الفريق في آخر عشر مباريات بالدوري. وقال مارسيل شايفر، المدير العام للرياضة بالنادي: «إذا أردت الوصول إلى أقصى ما لديك يجب أن يكون لديك ذلك الجشع غير المشروط من أجل الوصول للخطوة المقبلة، نحن مهملون للغاية فيما يخص هدفنا، وموقفنا من ذلك»، ووصف أداء الفريق بأنه مخيب للآمال.

وأضاف: «الآن علينا إيجاد حلول، دائماً ما يوجد ضغوطات، الآن علينا أن نتحد معاً وأن نظهر وحدتنا، في حال كنا إلى جانب بعضنا فقط سنتجاوز تلك الأوقات الصعبة».

وقال شايفر في إشارة للفريق والإدارة: «كل ما يمكنني قوله هو أن الوقت يمر».

من جانبه قال كريستوف باومجرتنر، لاعب وسط الفريق: «كل لاعب منا يجب أن ينظر إلى نفسه، وأن يتساءل عن ما علينا فعله لنصبح أفضل».

وقال المدافع ويلي أوربان: «يجب علينا أن نحقق نتائج إيجابية مجدداً، وأن نلعب بشكل أفضل ونسيطر، وإلا فإن الأمور ستكون صعبة بالنسبة لنا».

ويواجه لايبزج مباراة صعبة حينما يسافر لمواجهة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل، ثم يستضيف فولفسبورج في الدوري الألماني، ثم يواجه آينتراخت فرانكفورت في كأس ألمانيا.

واعترف روزه بأن الفريق يمر بأوقات عصيبة، متقبلاً الاشتراك في المسؤولية عن الهزيمة التي لحقت بالفريق. وأوضح روزه: «لم نلعب في المباراة مثلما أردنا، أو مثلما يجب أن نكون، يجب أن أضع ذلك في الاعتبار، يبدو أنني لم أتمكن من منح فريقي الشجاعة والشغف قبل المباراة، وهو الأمر الذي كنا نحتاج إليه على أرض الملعب».

تابع مدرب لايبزج: «لا تزال علاقتنا جيدة بشكل عام، وأعتقد أننا عملنا بشكل جيد معاً هذا الأسبوع، ورغم ذلك يتعين علينا إصلاح بعض الأمور، إذا واصلنا اللعب بنفس الطريقة لن نحصل على أي نقاط في الدوري».

وقال: «الأمر متروك لنا الآن في إعادة الهدوء إلى طريقة لعبنا، لدينا فرصة جيدة في اللعب بشكل أفضل في ميلان».