ريال مدريد وليجانيس.. «الديربي الرابع»!



مراد المصري (أبوظبي)



يخوض ريال مدريد اختباراً «خارج الديار» بلقاء ليجانيس، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، في واحدة من مباريات «ديربي» عديدة يخوضها في العاصمة هذا الموسم، وبالمجمل فإن لقاء «الديربي» هو الرابع للفريقين، إذ سبق لـ«الملكي» مواجهة أتلتيكو مدريد، فيما لعب ليجانيس أمام خيتافي ورايو فاليكانو.

ويشهد الموسم الحالي، وجود 5 فرق من العاصمة في «الليجا»، وهي: ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وليجانيس، وخيتافي ورايو فاليكانو، مما يجعلنا نتابع مباريات «ديربي» متكررة.

ورغم أن التوقعات تصب في مصلحة «الملكي»، والذي يسعى عدد من نجومه لاستعادة الثقة، وفي مقدمتهم الفرنسي كيليان مبابي، ومحاولة تضييق الخناق على برشلونة المتصدر، بعد تعادله أمام سيلتا فيجو، فيما يملك ليجانيس الواقع في جنوب مدريد، سجلاً رائعاً ضد «البلانكوس».

ورغم أن اللقاء الأخير بينهما يعود إلى موسم 2020-2019، فإن ريال مدريد فشل في الفوز في زياراته الثلاث الأخيرة إلى ملعب بوتاركي، حيث تعادل مرتين وخسر مرة في كأس الملك.