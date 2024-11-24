الأحد 24 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريال مدريد وليجانيس.. «الديربي الرابع»!

ريال مدريد وليجانيس.. «الديربي الرابع»!
24 نوفمبر 2024 11:28

 
مراد المصري (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
دي ماريا يتألق مع بنفيكا بـ«هاتريك»
سيميوني يُغالب الدموع في حديث الرحيل عن أتلتيكو مدريد!


يخوض ريال مدريد اختباراً «خارج الديار» بلقاء ليجانيس، ضمن الدوري الإسباني لكرة القدم، في واحدة من مباريات «ديربي» عديدة يخوضها في العاصمة هذا الموسم، وبالمجمل فإن لقاء «الديربي» هو الرابع للفريقين، إذ سبق لـ«الملكي» مواجهة أتلتيكو مدريد، فيما لعب ليجانيس أمام خيتافي ورايو فاليكانو.
ويشهد الموسم الحالي، وجود 5 فرق من العاصمة في «الليجا»، وهي: ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وليجانيس، وخيتافي ورايو فاليكانو، مما يجعلنا نتابع مباريات «ديربي» متكررة.
ورغم أن التوقعات تصب في مصلحة «الملكي»، والذي يسعى عدد من نجومه لاستعادة الثقة، وفي مقدمتهم الفرنسي كيليان مبابي، ومحاولة تضييق الخناق على برشلونة المتصدر، بعد تعادله أمام سيلتا فيجو، فيما يملك ليجانيس الواقع في جنوب مدريد، سجلاً رائعاً ضد «البلانكوس».
ورغم أن اللقاء الأخير بينهما يعود إلى موسم 2020-2019، فإن ريال مدريد فشل في الفوز في زياراته الثلاث الأخيرة إلى ملعب بوتاركي، حيث تعادل مرتين وخسر مرة في كأس الملك.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
ليجانيس
برشلونة
كيليان مبابي
آخر الأخبار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
علوم الدار
رئيس الدولة: العلاقات الإماراتية - الإندونيسية قوية وراسخة
23 نوفمبر 2024
أرشيفية
الأخبار العالمية
"الدفاع الروسية" تسقط عدداً من الطائرات المسيرة
اليوم 13:21
دي ماريا يتألق مع بنفيكا بـ«هاتريك»
الرياضة
دي ماريا يتألق مع بنفيكا بـ«هاتريك»
اليوم 12:14
حمدان بن محمد يتقدم المشاركين في النسخة السادسة من تحدي دبي للجري
علوم الدار
حمدان بن محمد يتقدم المشاركين في النسخة السادسة من تحدي دبي للجري
اليوم 12:09
أرتيتا يمتدح «بصمة البدلاء»
الرياضة
أرتيتا يمتدح «بصمة البدلاء»
اليوم 11:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©