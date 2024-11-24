غنتوت يتصدر بطولة كأس الاتحاد للبولو

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر فريق غنتوت بطولة كأس الاتحاد للبولو، التي ينظمها النادي مشاركة في احتفالات الإمارات بعيد الاتحاد الـ53، والتي تواصلت مبارياتها بملعب سلطان بن زايد بنادي غنتوت برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، وإشراف مجلس أبوظبي الرياضي، ومشاركة العديد من الجهات الراعية والمساهمة، وتستمر منافساتها حتى يوم السبت المقبل، بمشاركة 5 فرق بتصنيف (4- 6 هاند يكاب).

وجاءت صدارة فريق غنتوت للبولو برصيد 4 نقاط بفوزه على فريق أبوظبي للبولو بنتيجة 7-6 بقيادة علي المري وناصر الشامسي وميجيل ونيكولاس، وهو الفوز الثاني له على التوالي قبل مباراته الثالثة أمام فريق أنكورا للبولو، للاقتراب من لقب البطولة، وستكون مباراته الأخيرة الحاسمة أمام فريق بهنسالي للبولو، وذلك في الختام الجماهيري الكبير، الذي تحدد له عصر يوم السبت المقبل.

وسجل لفريق غنتوت أمام منافسه التقليدي فريق أبوظبي، نيكولاس 3 أهداف، مع هدفين لميجيل وهدف لكل من علي المري وناصر الشامسي. وسجل لفريق أبوظبي باوتيستا بايو 4 أهداف، مع هدف لكل من فارس اليبهوني، وسيمون رولر.

وفي المباراة الثانية، استطاع فريق لامار للبولو تحقيق فوزه الأول على حساب فريق بهنسالي للبولو 7-6، ليعوض لامار خسارته الافتتاحية أمام غنتوت وسجل له أوسكار 4 أهداف وطلال الونداوي (هدفين) وسلمان بن هايف هدفاً، وسجل لفريق بهنسالي بولو ليم، ومارتن، هدفين لكل منهما، مع هدف لكل من ريشي بهنسالي ومانويل، وأدار مباريات الجولة الثانية ميجيل وأوسكار، وخوان وباوتيستا.