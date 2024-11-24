تألق «أساسي» و«رصاصي» و«سوداني» في «أبوظبي للخيول»

عصام السيد (أبوظبي)

تألق كل من «أساسي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، و«رصاصي» للرحماني للسباقات، و«إي أس سوداني» لسالم المرر، و«الشاهين» للإسطبلات الوطنية، و«أم أتش راهي» لمنصور الحبتور، و«أف مثاقيل» لخالد خليفة النابودة، و«إيكو بوينت» لناصر عسكر، في الحفل الخامس لنادي أبوظبي للفروسية والسباق الذي تألف من 7 أشواط، بمشاركة 79 من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، تنافست على الجوائز المالية البالغة 466 ألف درهم.

وتوج «أساسي» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة راي داوسون، بطلاً للشوط السادس لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق، والذي تنافست خلاله 9 خيول على لقب الجيمي أواسيس البالغة جوائزه 66 ألف درهم، وسجل البطل زمناً وقدره 2:28:51 دقيقة.

وحصد «رصاصي» للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة بن كوين، الفوز في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، على لقب «الهيلي أواسيس»، البالغة جوائزه 66 ألف درهم، بمشاركة 8 خيول عربية أصيلة في سن الثلاث سنوات، وسجل البطل زمناً قدره 1:44:46 دقيقة.

ولم يتأخر الجواد «أي أس سوداني» للمالك والمدرب سالم علي مرشد المرر، وقيادة بيرناردو بينيرو، في إبراز مهاراته في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، على لقب «الظفرة أواسيس»، البالغة جوائزه 66 ألف درهم، بمشاركة 14 من الخيول العربية في سن أربع سنوات فما فوق، وسجل البطل زمناً قدره 1:44:12 دقيقة.

وظفر «أتش أم الشاهين» للإسطبلات الوطنية، بإشراف هلال العلوي، وقيادة أدري دو فريز، بالشوط الخامس والرئيس لمسافة 2200 متر، على لقب «المويجعي أواسيس»، البالغة جوائزه 66 ألف درهم، والمخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فقط «شروط»، وسجل البطل زمناً قدره 2:29:40 دقيقة.

واستهل «أف مثاقيل» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي الفوز بالشوط الأول لمسافة 1400 متر، بمشاركة 14 خيلاً عربية أصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ» على لقب «ليوا أواسيس»، البالغة جوائزه 66 ألف درهم، وسجل البطل زمناً وقدره 1:32:33 دقيقة.

وحصد «أم أتش راهي» لمنصور خليفة الحبتور، بإشراف المدربة أليزيه جياني، وقيادة الكساندر دا سيلفا صدارة الشوط الرابع للتكافؤ لمسافة 2200 متر، على لقب كأس الوثبة ستاليونز لملاك الإسطبلات الخاصة، البالغة جوائزه 70 ألف درهم، والذي تنافست فيه 12 خيلاً عربية في سن أربع سنوات فما فوق، وسجل البطل زمناً وقدره 2:31:42 دقيقة.

وكان «إيكو بوينت» لناصر عسكر، بإشراف مصبح المهيري، وقيادة دانييل تودهوب، مسك ختام الأمسية بفوز لافت بسباق خيول مهجنة أصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق «تكافؤ» لمسافة 2400 متر تنافست خلاله 14 خيلاً في سن ثلاث سنوات فما فوق على لقب «القطارة أواسيس»، البالغة جوائزه 66 ألف درهم، وسجل البطل زمناً قدره 1:35:21 دقيقة.