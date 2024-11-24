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الرياضة

أرتيتا يمتدح «بصمة البدلاء»

أرتيتا يمتدح «بصمة البدلاء»
24 نوفمبر 2024 11:59

 
لندن (د ب أ)

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أشاد ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، بدور اللاعبين البدلاء في الفوز على نوتنجهام فورست 3- صفر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.
وقال أرتيتا في الاستوديو التحليلي للمباراة عبر شبكة الإذاعة البريطانية بي بي سي «بدأنا اللقاء بشكل جيد، وكانت الأجواء إيجابية للغاية، ولمست نشاط اللاعبين في آخر يومين، بعد عودتهم من فترة التوقف الدولي».
وأضاف المدرب الإسباني «بصمة البدلاء كانت جيدة، لقد سجل توماس بارتي وإيثان نوانيري هدفين، وقدم رحيم سترلينج تمريرة حاسمة، كما أنها خطوة ضرورية، لأنه من المهم أن يشعر كل اللاعبين بأهميتهم للفريق».
وانتقل أرتيتا للإشادة بلاعب الوسط النرويجي مارتن أوديجارد، قائلاً «ما حدث ليس مصادفة، وجوده في الملعب يجعلنا نؤدي بشكل أفضل وأسهل».
وتابع «إيثان نوانيري بات ثاني أصغر هداف في تاريخ أرسنال بالدوري الإنجليزي، إنه لاعب شجاع، ويحظى بحب الجماهير التي هتفت له، ونسعى أن نساهم في تحسينه تدريجياً».
في إطار مختلف كشف أرتيتا أنه رفض المغامرة بإشراك لاعب الوسط الإنجليزي الدولي ديكلان رايس، قائلاً «كان بإمكانه المشاركة لدقائق، لكن رفضت المجازفة به».
وأضاف «لن أسمح بتسببي في غيابه 10 أو 15 يوماً إضافياً».
وأتم مدرب أرسنال تصريحاته بالإشادة بالجناح الإنجليزي بوكايو ساكا الذي سجل الهدف الأول، قائلاً «لقد قدم أداء استثنائياً، وكان هادئاً في منطقة الجزاء، والفريق بحاجة لتحسين قدراته في إنهاء الهجمات لنحقق الانتصارات».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
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أرتيتا
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