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الرياضة

كلباء والفجيرة يُتوجان بكأس عيد الاتحاد للجودو

كلباء والفجيرة يُتوجان بكأس عيد الاتحاد للجودو
24 نوفمبر 2024 13:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

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تُوج فريق كلباء تحت 21 سنة، والفجيرة للفنون القتالية تحت 15 سنة بكأس عيد الاتحاد الـ53، والتي نظمها اتحاد الجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، بصالته الجديدة في بني ياس، ابتهاجاً بتلك المناسبة الوطنية الخالدة.
شهدت البطولة مشاركة 220 لاعباً ولاعبة من فئتي الشباب تحت 21 سنة والأشبال تحت 15 سنة المواطنين «ذكور وإناث»، وجاءت المنافسات ناجحة فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً.
وجاء تتويج كلباء بكأس فئة الشباب تحت 21 سنة، حيث حصد 10 ميداليات «4 ذهبيات، وفضية و5 برونزيات»، وتبعه الفجيرة للفنون القتالية وله 13 ميدالية «3 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات»، وخورفكان وله 8 ميداليات «ذهبية و3 فضيات و4 برونزيات».
وفي فئة الأشبال تحت 15 سنة، نال الكأس الذهبية نادي الفجيرة للفنون القتالية برصيد 13 ميدالية «6 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات»، وتبعه كلباء برصيد 12 ميدالية «3 ذهبيات و4 فضيات و5 برونزيات»، وخورفكان وله 9 ميداليات «ذهبيتان وفضيتان و5 برونزيات».
وفي ختام البطولة الاحتفالية الناجحة، قام محمد جاسم، أمين السر المساعد، والحكم الدولي أحمد البلوشي، عضو الاتحاد، رئيس لجنة الحكام، وعيسى بن هويدن، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة أندية المنطقة الشرقية والشمالية للجودو، وعلي محمد اليماحي، عضو مجلس الإدارة، ممثل فئة الشباب، بتتويج الفائزين بالكؤوس والميداليات وسط فرحة الجميع.

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