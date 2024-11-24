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الرياضة

الوصل يسعى لتأكيد «التفوق الآسيوي» في «ملعب الشرطة»

الوصل يسعى لتأكيد «التفوق الآسيوي» في «ملعب الشرطة»
24 نوفمبر 2024 14:30

 

معتز الشامي (أبوظبي)

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تغادر بعثة الوصل إلى بغداد صباح الاثنين، استعداداً للمباراة المرتقبة أمام الشرطة العراقي، الثلاثاء، ضمن «الجولة الخامسة» من «دوري أبطال آسيا للنخبة»، والتي يدخلها «الإمبراطور» بدوافع عالية، في ظل الأداء المتميز والبصمة المختلفة في مجموعات للغرب، حيث جمع الوصل 7 نقاط حتى الآن، ويبحث عن العلامة الكاملة أمام الشرطة، بهدف زيادة الغلة إلى 10 نقاط، بما يضمن له تأهلاً مريحاً إلى دور الـ 16 في البطولة للمرة الأولى في تاريخه.
ويستعيد الوصل ذكريات 2008، عندما حقق أول فوز خارج ملعبه في البطولة، وكان أمام فريق عراقي، وهو القوة الجوية، عندما فاز عليه 2-1 في الكويت، بينما خسر على ملعبه بهدف في النسخة نفسها.
والتقى الوصل فريقين عراقيين فقط في البطولة، وهما القوة والجوية في 2008 والزوراء في نسخة 2019، ومع الحضور المتميز والمختلف لـ «الأصفر» في النسخة الحالية، يسعى للفوز على الشرطة، فضلاً عن حصد 10 نقاط في دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه الآسيوي.
واستعد ميلوش بصورة جيدة للظهور الآسيوي، رغم التعادل محلياً أمام الوحدة، حيث أغلق الجهاز الفني للوصل ملف الدوري، وطالب اللاعبين بالتركيز على الآسيوية، في ظل وفرة العناصر القادرة على تعزيز حظوظ الفريق في البطولة، خاصة الورقة الهجومية المتميزة، والمتمثلة في إسحاق سوكسيس رأس الحربة الأكثر خبرة في صفوفه، إلى جانب وجود خيمنيز، وسياكا، وعلي صالح، وفابيو ليما وكايو، ما يوفر قوة هجومية ضاربة وضعت الفريق في مكانة رائعة بالمحفل القاري.

الإمارات
الوصل
دوري أبطال آسيا للنخبة
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