جوارديولا يتعهد بإنهاء هزائم مانشستر سيتي!

لندن (د ب أ)

تعهد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أن يعمل ولاعبيه بجد لإنهاء سلسلة الهزائم المتتالية.

وخسر سيتي أمام ضيفه توتنهام 0-4 مساء السبت ليتلقى أول خسارة له على ملعب الاتحاد في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ نوفمبر 2022، وتعرض الفريق «السماوي» لخمس هزائم متتالية.

وقال المدرب: «علينا استعادة بعض الثقة قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا ضد فينورد التي ستأتي مساء الثلاثاء، فعندما تخسر بأربعة أهداف لا يوجد ما يقال سوى تهنئة توتنهام، لقد كافحنا قليلاً لاستعادة الكرات لكننا لم نتمكن من الفوز بالمباراة».

ونقل الموقع الرسمي لسيتي عن جوارديولا قوله: «كنا مستعدين للغاية وصنعنا الكثير، لكننا كافحنا من أجل تسجيل الأهداف، وعندما كان المنافس يصل، يسجل أهدافاً».

وأضاف جوارديولا: «كرة القدم هي شعور بالمزاج وعندما تفوز كثيراً يمنحك هذا الوعي الذاتي بأنك قادر على القيام بذلك، وعندما تخسر ثلاث مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن هذا الموقف يكون دائماً موجوداً قليلاً.. هناك العديد من الأشياء التي ستحدث والتي نحتاج إلى القيام بها لكسر سلسلة الهزائم بقدر الإمكان والحصول على المزيد من الإيجابية والثقة، في الوقت نفسه، كوني هنا لمدة ثماني سنوات، كنت أعلم أننا عاجلاً أم آجلاً سنخسر».

وأوضح المدرب الكتالوني: «بالطبع لم نتوقع أبداً أن نخسر ثلاث مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز على التوالي، في ذلك الوقت كنا نتوقع دائماً الخسارة، لكننا كنا ثابتين بشكل لا يصدق، ومع ذلك، لا يمكننا أن ننكر حقيقة أن هذا يحدث في كرة القدم وأحياناً في الحياة يكون الأمر كذلك».

وتابع: «لسنا معتادين على خسارة مباريات عديدة على التوالي، ولكن هذا يحدث، علينا أن نفعل ما بوسعنا من أجل التغيير وخاصة في المواجهة القادمة». وأشار: «الاستثناء هو أن الواقع الذي عشناه لمدة ثماني سنوات غير متكرر، يحدث ذلك أحياناً وأحياناً تخسر».

وواصل مدرب سيتي: «من حيث طريقة لعبنا، كنا جيدين في الدقائق الأولى وبعد أول فرصة سنحت لهم في الدقيقة 13 استقبلنا هدفاً، وكانت الفرص موجودة لكن بعد ذلك استقبلنا الثاني من توتنهام، الذي يتمتع بقوة بدنية كبيرة ونحن نعلم ذلك، ولهذا السبب فكرنا في تقديم مباراة للحالة البدنية التي يتمتع بها العديد من اللاعبين».

وختم بالقول: «في نهاية اليوم، أود أن أقول إن ما فعلناه لسنوات عديدة هنا كان جيداً، إنها طريقتي، الطريقة التي أحب اللعب بها، ولكن الآن لدينا فترة لا يمكنك الهروب منها.. عليك أن تواجه الأمر وتركز على المباراة التالية».