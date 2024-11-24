بيريز يفتح النار على «يويفا» والكرة الذهبية!

مراد المصري (أبوظبي)

فتح فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، النار في جميع الاتجاهات، وتحديداً باتجاه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، بخصوص النظام الجديد لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ومنظمي حفل جوائز الكرة الذهبية من مجلة «فرانس فوتبول».

وجاءت تصريحات بيريز خلال اجتماع الجمعية العمومية للنادي الملكي، وقال: «النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا غير عادل، ولا أحد يفهمه».

وتابع: «تاريخ كرة القدم لن يُفهم دون قصة الحُب التي تجمع بين نادي ريال مدريد ودوري أبطال أوروبا، كما أننا صنعنا التاريخ بتحقيق 56 لقباً بالمجمل خلال آخر 14 عاماً».

وحول زيادة عدد المباريات، قال: «من اللافت للنظر أن جود بيلنجهام بلغ 21 عاماً، ولعب 251 مباراة، عندما كان بيكهام بعمر جود لعب 54 مباراة فقط»

وتابع: «رودري لاعب رائع، ونحبه بكل تأكيد، وكان يستحق الكرة الذهبية بكل تأكيد، ولكن العام الماضي وليس هذه المرة، بالنسبة لي، كانت هذه الكرة الذهبية من نصيب لاعب من ريال مدريد، يجب أن تكون جائزة الكرة الذهبية مستقلة ويتم التصويت عليها من قبل صحفيين معروفين ومرموقين، قررنا عدم الذهاب للحفل لكل هذه الأسباب».

وأضاف: «بالنسبة لنا ولمُشجعي كُرة القدم، فينيسيوس جونيور هو أفضل لاعب في العالم، عزيزي فيني نحن فخورون بك وبريال مدريد».

ودافع بيريز عن أكاديمية النادي، وقال: «أكاديمية ريال مدريد هي الأفضل في العالم، يوجد حالياً 191 لاعباً يلعبون في كرة القدم الاحترافية هم خريجو أكاديمية ريال مدريد، 51 لاعباً في الدرجة الأولى، 56 لاعباً في الدرجة الثانية و84 لاعباً في الدوريات الأخرى حول العالم».