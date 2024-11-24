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الرياضة

24 لاعباً في قائمة النصر للقاء دهوك

24 لاعباً في قائمة النصر للقاء دهوك
24 نوفمبر 2024 17:19

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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اختار الهولندي ألفريد شرودر، مدرب النصر، 24 لاعباً لقائمة الفريق الأول المغادرة إلى العراق، استعداداً لمواجهة مضيفه دهوك ضمن «الجولة الثالثة» للمجموعة الأولى، في «دوري أبطال الخليج للأندية» والمقررة مساء الثلاثاء على ملعب دهوك.
ومثل غياب الثلاثي عادل تعرابت وسمير ميمسيفيتش وموسى ندياي، بسبب الإصابات الأبرز عن قائمة «العميد»، في الوقت الذي ضمت فيه القائمة الهولندي ليروي فير الغائب بدوره عن مباراة «الأزرق» الأخيرة أمام مضيفه الشارقة 0-3، ضمن الجولة الثامنة من «دوري أدنوك للمحترفين».
وضمت القائمة: أحمد شمبيه، عبدالله التميمي، عبدالعزيز العلي، محمد عبدالرحمن، جوستافو أليكس، جلوبير ليما، حسين مهدي، علي مبخوت، ليروي فير، أحمد جشك، مانولو جابياديني، يوسف العامري، مروان أزرقان، فيليب مارينس، مايد الطنيجي، عثمان بوسعيد، عبدالله توري، كوستين أمزار، إيفانز أمبوفو، ناصر النعيمي، أحمد رائد، زيد أسامة، سالم السومحي، جونيور سيلفا.
ويتصدر «العميد» ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من فوزين على التوالي أمام ظفار العُماني 5-2، وأهلي صنعاء اليمني 3-1، فيما يحتل دهوك العراقي «الوصافة» برصيد 4 نقاط، بعد فوزه في الجولة الأولى أمام ضيفه أهلي صنعاء 2-0، وتعادله في الثانية أمام مضيفه ظفار 1-1.
ويتأهل فريقان من كل مجموعة في «أبطال الخليج»، إلى نصف النهائي، حيث يواجه أول المجموعة الأولى ثاني المجموعة الثانية، بينما يلتقي أول المجموعة الثانية مع ثاني المجموعة الأولى، على أن تقام المباراة النهائية 25 أبريل 2025.

الإمارات
دبي
النصر
العراق
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