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الرياضة

هامبورج يفسخ عقد مدربه

هامبورج يفسخ عقد مدربه
24 نوفمبر 2024 17:34

 
برلين (د ب أ)

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أعلن نادي هامبورج المنافس في دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم فسخ التعاقد مع المدرب شتيفن باومجارت.
وذكر هامبورج عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «أنهينا التعاقد مع المدرب شتيفن باومجارت، كما سيرحل المدربان المساعدان رينيه فاجنر وكيفين ماكينا، وسيتولى ميرلين بولزين المسؤولية بشكل مؤقت».
واحتفظ باومجارت بمنصب المدير الفني لهامبورج، عقب إنهاء الفريق الموسم الماضي في المركز الرابع، لكن هامبورج يحتل حالياً المركز السابع في الموسم الحالي، بعد مرور 13 جولة، حيث حقق 5 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم، ويبتعد بفارق أربع نقاط عن بادربورن المتصدر.
وجاءت إقالة باومجارت بعد 5 مباريات لم يذق خلالها الفريق طعم الفوز على مستوى كافة المسابقات، بما في ذلك الخروج من كأس ألمانيا على يد فرايبورج.
وهبط هامبورج من «البوندسليجا» للمرة الأولى في 2018، ومنذ ذلك الحين احتل المركز الرابع بدوري الدرجة الثانية أربع مرات وخسر في الدور الفاصل في 2022 و2023 بعد حلوله ثالثاً.

الدوري الألماني
البوندسليجا
هامبورج
كأس ألمانيا
فرايبورج
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