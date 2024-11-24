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الرياضة

شبح الإصابات يجتاح باير ليفركوزن

شبح الإصابات يجتاح باير ليفركوزن
24 نوفمبر 2024 18:03

 
دوسلدورف (د ب أ)

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انضم المهاجم مارتن تيرير إلى القائمة المطولة للاعبين المصابين في صفوف باير ليفركوزن حامل لقب الدوري الألماني، قبل ملاقاة ريد بول سالزبورج النمساوي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.
وكتب ليفركوزن عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي أن تيرير تعرض للإصابة بكسر في الساعد الأيمن خلال الفوز على هايدنهايم 5-2 بـ «البوندسليجا».
وأضاف «ليس من الضروري خضوعه لعملية جراحية، وقد يصبح مارتن متاحاً لنا مجدداً مع نهاية العام».
وأعلن ليفركوزن قبل المباراة أن المهاجم جوناس هوفمان سيغيب حتى نهاية العام بسبب إصابة عضلية في الفخذ الأيسر. وتضم قائمة المصابين في ليفركوزن المهاجم فيكتور بونيفاس، والجناح أمين عدلي، والمدافعين نوردي موكيلي، وجيانويل بيلوسيان.
وتعرض المدافع جيريمي فريمبونج للإصابة أمام هايدنهايم لكنه قد يلحق بمواجهة سالزبورج.

الدوري الألماني
البوندسليجا
باير ليفركوزن
سالزبورج
دوري أبطال أوروبا
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