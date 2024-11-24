جارديم: العين هدفه الفوز على الأهلي

معتز الشامي (العين)



أكد ليوناردو جارديم، مدرب العين، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي السعودي، الاثنين، على استاد هزاع بن زايد، ضمن «الجولة الخامسة» من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال: «جاهزون لمواجهة الأهلي، وتعرفنا إلى نقاط قوته وضعفه، حيث أخضعنا الفريق للمتابعة والتحليل الفني».

ورداً على كيفية إعادته لابا كودجو، ودخول اللاعب في الفورمة مع الفريق، قال جارديم: «لم أجد أي صعوبة في توظيف المهاجم ليظهر أفضل ما عنده، فهو لاعب كبير، فأنا أعرفه جيداً وأعرف قدراته، ونعمل جميعاً فريقاً واحداً، وطموحنا العودة إلى الطريق الصحيح، بمشاركة جميع العناصر، واستعادة كل لاعب لقدراته في أسرع وقت».

وتعليقاً على وجود مشاكل دفاعية في الفريق منذ توليه المسؤولية، قال: «أعرف أن هناك بعض المشاكل الدفاعية، ولكن هذا الأمر تتحمله منظومة الفريق كاملة، وليس فقط اللاعبين الأربعة في الخط الخلفي أو الحارس، ولذلك ينبغي أن نتبع خطة واضحة لاسترجاع الكرة في أسرع وقت، في حال فقدانها، وقبل أن تتحول إلى خطر على مرمانا، ونعمل على تحسين الأداء وزيادة مواطن القوة في أداء الفريق، وهو ما نركز عليه خلال الفترة المقبلة».

وأضاف «هدفي الأول تكوين فريق قوي ومتقارب، مع حصد النتائج الإيجابية في جميع المباريات، لكن نخوض مباراة كبيرة أمام الأهلي وهدفنا الفوز، وإعادة تأهيل الفريق للمرحلة المقبلة».

وقال: «خرجنا بمكاسب عدة من مباراتنا الأخيرة مع العروبة، وعلينا أن نستثمر ذلك، المردود الذي قدمه اللاعبون كان جيداً، طوال 60 دقيقة، وبعد ذلك قمنا ببعض التغييرات، وظهرت بعض السلبيات والأخطاء التي نعمل على تصحيحها، ولكن عموماً سعيد بالعمل الذي قام به الفريق في تلك المباراة».