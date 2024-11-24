الأحد 24 نوفمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جارديم: العين هدفه الفوز على الأهلي

جارديم: العين هدفه الفوز على الأهلي
24 نوفمبر 2024 18:45

معتز الشامي (العين)

أخبار ذات صلة
«فادية الوثبة» تُتوِّج بكأس منصور بن زايد في «مضمار الشارقة»
24 لاعباً في قائمة النصر للقاء دهوك


أكد ليوناردو جارديم، مدرب العين، جاهزية فريقه لمواجهة الأهلي السعودي، الاثنين، على استاد هزاع بن زايد، ضمن «الجولة الخامسة» من دوري أبطال آسيا للنخبة.
وقال: «جاهزون لمواجهة الأهلي، وتعرفنا إلى نقاط قوته وضعفه، حيث أخضعنا الفريق للمتابعة والتحليل الفني».
ورداً على كيفية إعادته لابا كودجو، ودخول اللاعب في الفورمة مع الفريق، قال جارديم: «لم أجد أي صعوبة في توظيف المهاجم ليظهر أفضل ما عنده، فهو لاعب كبير، فأنا أعرفه جيداً وأعرف قدراته، ونعمل جميعاً فريقاً واحداً، وطموحنا العودة إلى الطريق الصحيح، بمشاركة جميع العناصر، واستعادة كل لاعب لقدراته في أسرع وقت».
وتعليقاً على وجود مشاكل دفاعية في الفريق منذ توليه المسؤولية، قال: «أعرف أن هناك بعض المشاكل الدفاعية، ولكن هذا الأمر تتحمله منظومة الفريق كاملة، وليس فقط اللاعبين الأربعة في الخط الخلفي أو الحارس، ولذلك ينبغي أن نتبع خطة واضحة لاسترجاع الكرة في أسرع وقت، في حال فقدانها، وقبل أن تتحول إلى خطر على مرمانا، ونعمل على تحسين الأداء وزيادة مواطن القوة في أداء الفريق، وهو ما نركز عليه خلال الفترة المقبلة».
وأضاف «هدفي الأول تكوين فريق قوي ومتقارب، مع حصد النتائج الإيجابية في جميع المباريات، لكن نخوض مباراة كبيرة أمام الأهلي وهدفنا الفوز، وإعادة تأهيل الفريق للمرحلة المقبلة».
وقال: «خرجنا بمكاسب عدة من مباراتنا الأخيرة مع العروبة، وعلينا أن نستثمر ذلك، المردود الذي قدمه اللاعبون كان جيداً، طوال 60 دقيقة، وبعد ذلك قمنا ببعض التغييرات، وظهرت بعض السلبيات والأخطاء التي نعمل على تصحيحها، ولكن عموماً سعيد بالعمل الذي قام به الفريق في تلك المباراة».

الإمارات
العين
ليوناردو جارديم
لابا كودجو
دوري أبطال آسيا للنخبة
الأهلي
السعودية
آخر الأخبار
حمدان بن محمد: 278 ألف مشارك في تحدي دبي للجري
علوم الدار
حمدان بن محمد: 278 ألف مشارك في تحدي دبي للجري
اليوم 17:16
مراسل صحفي يلتقط صورا من حطام الصاروخ "أوريشنيك"
الأخبار العالمية
أوكرانيا تكشف عن حطام الصاروخ البالستي الروسي الجديد
اليوم 18:59
ريال مدريد يستقر على «بديل» أنشيلوتي!
الرياضة
ريال مدريد يستقر على «بديل» أنشيلوتي!
اليوم 18:50
جارديم: العين هدفه الفوز على الأهلي
الرياضة
جارديم: العين هدفه الفوز على الأهلي
اليوم 18:45
«فادية الوثبة» تُتوِّج بكأس منصور بن زايد في «مضمار الشارقة»
الرياضة
«فادية الوثبة» تُتوِّج بكأس منصور بن زايد في «مضمار الشارقة»
اليوم 18:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©