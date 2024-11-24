ريال مدريد يستقر على «بديل» أنشيلوتي!



أنور إبراهيم (القاهرة)



كشفت صحيفة «ريليفو» النقاب عن أن مجلس إدارة ريال مدريد تواصل مع الأرجنتيني سانتياجو سولاري، من أجل أن يسند له مهمة تدريب الفريق مؤقتاً في حالة الاستقرار على رحيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي خلال هذا الموسم 2024-2025، إذا ما استمرت النتائج في التدهور، أو تعرض الفريق مجدداً للفشل.

وقالت الصحيفة إن هذه الاتصالات تمت بعد الخسارة المذلة من برشلونة صفر- 4، في «كلاسيكو الأرض»، وقبل مباراة أوساسونا في «الجولة 13» للدوري الإسباني «الليجا»، ومن حُسن حظ أنشيلوتي أن «الريال» فاز 4- صفر في المباراة الأخيرة، ما أنقذ الإيطالي من الإقالة قبل فترة التوقف بمناسبة مباريات «الأجندة الدولية».

وسانتياجو سولاري ليس غريباً عن النادي الملكي، ودكة المدربين فيه، حيث سبق له أن تولى المهمة المؤقتة لتدريب الفريق، بعد إقالة الإسباني جولين لوبيتيجي في 2018، واستطاع أن يقود «الميرنجي» خلال فترة حرجة وشديدة الاضطراب.

وكان سولاري لاعباً في الريال من 2000 إلى 2005، كما عمل مدرباً في أكاديمية «لوكاستيا»، فضلاً عن أنه يحتفظ بعلاقة طيبة مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد الذي يثق فيه، ونائبه خوسيه أنخيل سانشيز، وعدد من نجوم الفريق، ويحسب له أنه اختار الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور عندما ظهر للمرة الأولى في مركز تدريب الفريق في «فالديبيباس»، رغم أن كثيرين لم تعجبهم طريقة لعب نجم «السامبا».

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم الضغط المتزايد على أنشيلوتي، فإنه لا يزال واثقاً من نفسه، وفي قدرته على إصلاح الموقف، وهو المعروف بالهدوء، كما أنه يثق في لاعبيه ويؤكد أن النتائج ستتحسن، ويحظى في الوقت نفسه بدعم وتأييد اللاعبين الكبار في الفريق، ويركز على عملية التجديد من أجل إسكات ألسنة المنتقدين.

وأوضحت الصحيفة أن بيريز يضع سولاري بديلاً جاهزاً في حالة تدهور الأمور مرة أخرى، وهو أمر غير مستبعد.

وقالت إن رئيس الريال يُفضل الأرجنتيني سولاري على الإسبانيين راؤول جونزاليس وألفارو أبيلوا أبناء النادي.