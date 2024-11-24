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الرياضة

بيكولي يحرم فييرا من «الفرحة الأولى»!

بيكولي يحرم فييرا من «الفرحة الأولى»!
24 نوفمبر 2024 19:17

 
جنوى (أ ف ب)

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حرم المهاجم روبرتو بيكولي، المدرب الجديد لجنوى الفرنسي باتريك فييرا، من فرحة الفوز بعد 5 أيام على تعيينه، حين أدرك التعادل في وقت قاتل لكالياري 2-2، في المرحلة الثالثة عشرة ضمن الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وبعدما افتتح الروماني رازفان مارين التسجيل لكالياري (8 من ركلة جزاء)، عادل الدنماركي مورتن فريندروب (12)، وأضاف فابيو ميريتي (59) الثاني لأصحاب الأرض، لكن من ركلة جزاء ثانية، تمكن بيكولي من خطف نقطة لفريقه (88).
وكان جنوى قريباً من فوزه الثالث منذ انطلاق الدوري هذا الموسم «تعادل للمرة الخامسة وخسر 6 مباريات»، رافعاً رصيده إلى 11 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق الأهداف عن كالياري الخامس عشر.
وهذه المباراة الثالثة توالياً من دون خسارة لجنوى، إذ أن قرار إقالة مدربه السابق جاء عقب فوزه على مضيفه بارما 1-0 وتعادله مع ضيفه كومو 1-1، لكن بعد سلسلة من تسع مباريات متتالية في الدوري والكأس من دون فوز.
بدوره، يعاني كالياري في الفترة الأخيرة، إذ وبعد تحقيقه ثلاثة انتصارات وتعادل من 24 سبتمبر حتى 20 أكتوبر، خسر أربع مباريات واكتفى بجمع نقطة من تعادله مع ميلان 3-3 في المرحلة الماضية، قبل نقطته الثانية اليوم.
وكان فييرا عُيّن مدرباً جديداً الأربعاء الماضي، غداة إقالة ألبرتو جيلاردينو من منصبه.
ويعرف نجم خط وسط أرسنال الإنجليزي السابق (48 عاماً) جيدا الدوري الإيطالي إذ دافع سابقاً لاعباً عن قمصان ميلان (1995-1996) ويوفنتوس (2005-2006) وإنتر (2006-2010).
قال بعد المباراة لمنصة «دازون»: «أنا راضٍ للغاية، لقد لعب فريقي مباراة حماسية جداً، وركز اللاعبون بشدة على ما عملنا عليه في التدريبات، أشعر بالأسف من أجلهم، لأنني أعتقد أنهم استحقوا الفوز بهذه المباراة».
وأضاف «الشيء الأكثر أهمية هو استعادة الثقة في هذا الفريق، هناك جودة في هذه المجموعة، ولكن هناك أيضاً أشياء يجب تحسينها».

الدوري الإيطالي
الكالشيو
جنوى
كالياري
باتريك فييرا
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