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الرياضة

الزمالك يعلن غياب شيكابالا وماهر والسيد عن «الكونفدرالية»

الزمالك يعلن غياب شيكابالا وماهر والسيد عن «الكونفدرالية»
24 نوفمبر 2024 19:37

 
القاهرة (د ب أ)

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أعلن نادي الزمالك تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالرازق شيكابالا وناصر ماهر ومحمد السيد خلال مواجهة المصري البورسعيدي، وانتهت بخسارة الفريق الأبيض صفر - 1 في المرحلة الثالثة لبطولة الدوري المصري الممتاز.
وقال محمد أسامة، طبيب الفريق، في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم الأحد، إن الأشعة أثبتت إصابة شيكابالا بكدمة في الركبة ومزق في العضلة الخلفية من الدرجة الأولي. وأضاف: «ناصر ماهر يعاني من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولي وإجهاد عضلي خفيف».
وقال: «أكدت الفحوص الطبية التي أجراها محمد السيد إصابته بمزق في منشأ العضلة الأمامية، وهي الإصابة التي تعرض لها مع منتخب الشباب في مباراة ليبيا بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 عاماً».
ويفقد الزمالك جهود الثلاثي في مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي، يوم الأربعاء القادم، في الجولة الافتتاحية لمرحلة المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية الأفريقية). 

 

مصر
الزمالك
شيكابالا
كأس الكونفدرالية
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