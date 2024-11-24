الظفرة والعربي يتقاسمان صدارة «الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)



واصل الظفرة والعربي سباق المنافسة على صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بفوز الأول على مضيفه الحمرية 3-1، والعربي أمام حتا 4-3، في انطلاق «الجولة السابعة»، والتي شهدت فوز مجد على جلف أف سي، 3-1، وتعادل الذيد ومصفوت بدون أهداف.

وسجل محمد لامين ياتار «هدفين» في الدقيقتين 4 و48، وريان يسلم في الدقيقة 26، ليقودا الظفرة إلى الفوز أمام مضيفه الحمرية، والذي اكتفى بهدف إسماعيل سالم في الدقيقة 44.

ورفع الظفرة رصيده إلى 16 نقطة في الصدارة، بالتساوي مع العربي.

وتستكمل الجولة، الاثنين، بمباراتي الجزيرة الحمراء ويونايتد، دبا والإمارات.