ليل يعزز «الرابع» في «الذكرى 80»!



باريس (أ ف ب)



احتفل ليل بذكرى مرور 80 عاماً على تأسيسه، بالفوز على ضيفه رين 1 - 0، وذلك في أول مباراة رسمية للأخير مع مدربه الجديد الأرجنتيني خورخي سامباولي، في المرحلة الثانية عشرة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

ورفع ليل رصيده إلى 22 نقطة، معززاً رصيده في المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة عن مرسيليا الثالث، أما رين فبقي في المركز الرابع عشر مع 11 نقطة.

وكان رين اختار سامباولي لخلافة جوليان ستيفان في 12 الحالي.

وسجل الكوسوفي أدون زيجروفا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ويخوض ليل اختباراً أوروبياً ضد بولونيا الإيطالي في دوري الأبطال منتصف الأسبوع المقبل.