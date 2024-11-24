«الضحية الثانية» في «مقصلة المدربين» بـ «البريميرليج»!



لندن (أ ف ب)

قرر ليستر سيتي التخلي عن مدربه ستيف كوبر، بسبب سوء النتائج في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وفق ما أعلن النادي اليوم.

ويغادر ابن الـ44 عاماً ليستر، بعدما أثار تعيينه في يونيو، خلفاً للإيطالي إنتسو ماريسكا، المنتقل لتدريب تشيلسي، حفيظة جمهور النادي؛ نظراً لأنه أشرف على الغريم نوتنجهام فورست.

ولم تكن مغامرة كوبر مع أبطال الدوري الممتاز لعام 2016 موفقة على الإطلاق، إذ حقق فوزين فقط من أصل 12 مباراة في الدوري الممتاز، ما جعل الفريق على بُعد نقطتين فقط من منطقة العودة إلى المستوى الثاني «تشامبيونشيب».

وجاءت الإقالة بعد يوم على الخسارة أمام تشيلسي 1-2 في أول مباراة لماريسكا على ملعب فريقه السابق.

وسيتولى المدرب المساعد بن داوسون مهمة الإشراف على الفريق بانتظار إيجاد البديل.

وبات كوبر ثاني مدرب يخسر وظيفته منذ انطلاق الموسم الجديد للدوري الممتاز، بعد الهولندي إريك تن هاج الذي أقيل من تدريب مانشستر يونايتد.