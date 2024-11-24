«الفرعون صلاح» ينقذ ليفربول من المأزق!

لندن (أ ف ب)

سجل المصري محمد صلاح «ثنائية» لفريقه ليفربول، في مرمى مضيفه ساوثهامبتون، ليخرج فائزاً 3-2، في المرحلة الثانية عشرة من بطولة إنجلترا لكرة القدم، ولعب «الفرعون» دور المنقذ لفريقه الذي تخلف 1-2 في النتيجة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة من أصل 36 نقطة ممكنة، ليبتعد بفارق 8 نقاط عن منافسه المباشر مانشستر سيتي بطل المواسم الأربعة الماضية، والذي خسر على أرضه في هذه المرحلة أمام توتنهام 0-4.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر سيتي بالذات الأسبوع المقبل على ملعبه «أنفيلد» في مواجهة مرتقبة.

واستعد ليفربول بأفضل طريقة ممكنة لمواجهة ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل.

استهل ليفربول المباراة بالضغط على مرمى أصحاب الأرض لكن الحارس أليكس ماكارثي تصدى لثلاث محاولات لصلاح بتسديدة نصف طائرة (21)، ثم المجري دومينيك سوبوسلاي (25)، والهولندي كودي خاكبو (27).

وأثمر ضغط ليفربول عن هدف، عندما ارتكب دفاع ساوثهامبتون خطأ في إخراج الكرة من منطقة جزائه، فوصلت إلى سوبوسلاي الذي سددها لولبية ارتطمت بالقائم وتهادت داخل الشباك (30).

والهدف هو الأول لسوبوسلاي في الدوري هذا الموسم في 12 مباراة.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لساوثهامبتون، إثر تدخل الأسكتلندي أندي روبرتسون على تايلر ديبلينج، انبرى لها آدم أرمسترونج تصدى لها حارس ليفربول الأيرلندي كاومهين كيليهر من دون أن يلتقطها ليعيدها أرمسترونج إلى الشباك (42).

وفي مطلع الشوط الثاني، نجح ساوثهامبتون في التقدم من هجمة مرتدة، عبر البرتغالي ماتيوش فرنانديز، إثر مجهود فردي من ديبلينج وتمريرة حاسمة من أرمسترونج ليتابعها داخل الشباك (56).

بيد أن ليفربول تمكن من إدراك التعادل، إثر «هفوة» من حارس ساوثهامبتون الذي خرج من مرماه في توقيت غير مبرر، إثر كرة أمامية طويلة ليغمزها صلاح بحنكة داخل الشباك (65).

وتابع ليفربول أفضليته وتمكن من التقدم عبر ركلة جزاء، إثر لمسة يد داخل المنطقة انبرى لها صلاح (83)، رافعاً رصيده إلى 10 أهداف هذا الموسم في المركز الثاني في صدارة ترتيب الهدافين وراء مهاجم مانشستر سيتي النرويجي أرلينج هالاند.

وأهدر صلاح فرصة تسجيل الهاتريك، عندما سدد كرة «على الطاير» ارتطمت بأسفل القائم وخرجت (87).